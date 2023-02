 Makaku ta hunga ku su yu su wowo, te ora e sak’é!

Entretantu Ta bisto ku Minister Presidènt Pisas (ainda) no ta konsiente di e responsabilidat i peso di su enkargo. Manera ta konosí, dia 22 di febrüari último, Gobièrnu i Parlamento di Kòrsou a risibí un karta di representante di GIK i èks informadó di Gabinete Pisas II, abogado Dr. Ruthsel S. Martha, den kua karta sr Martha ta hasi algun akusashon bastante serio den direkshon di Gobièrnu di Kòrsou i spesífikamente Minister Presidènt. Sr Martha ta deklará públikamente ku Gobièrnu a violá vários lei lokal, dor di interferí di forma ilegal den un desishon tumá legalmente dor di Hunta di Komisario di RdK den kuadro di eskoho di un “Preferred Bidder”.

Sr. Marta ta deklará:

“De fakto e hunta di komisario di RdK a aprobá GIK komo e preferred bidder. Seguidamente Promé Minister i Minister Charles Cooper, huntu a konvensé Hunta di Minister pa saka GIK afó komo preferred bidder i hinka un grupo ku no a presentá ni prueba di fondo ni prueba di krudo. Komo parti di e desishon aki, Promé Minister i Charles Cooper a organisá un AVA pa duna e falta di rèspèt pa e posishon di e Hunta di Komisario un base hurídiko.”

Pues ku esaki Sr. Rutsel Martha a akusá Gobièrnu di korupshon i ku tin hende ta bai kai sera.

Frakshon di PAR a tuma nota ku Minister Presidènt a skohe pa reakshoná riba retnan sosial den direkshon di sr Martha na un manera infantil, alegando ku entre otro “sr Martha a laga debe atras”, ku “su kompania no tin sèn ni pa kumpra mangel Hacks”, ku “su kompania ta i.o.” (no ta eksistí huridik”amente) i “ku e no sa e diferensia entre un LOI i “Proof of Funds”.

Ta usual ku momentu ku alegashon asina serio wòrdu hasí den direkshon di gobièrnu di un pais i òf un Minister i esaki ta inkorekto i no basá riba bèrdat, e Minister i òf Gobièrnu na un forma madurá, direkto i konsiso ta eksigí rektifikashon di e persona konserní. Den e kaso aki sinembargo den ningun di e reakshonnan, Promé Minister ta desmentí e akusashonnan i pidi rektifikashon di parti di sr Martha. Esaki ta krea e impreshon ku e akusashonnan ta basá riba bèrdat.

Minister Presidènt no ta realisá ku si e no desmentí loke tin den karta di Sr. Martha na un forma serio i efektivo i si e sigui hui pa parlamento i prensa, e konsekuensianan pa nos reputashon internashonal, nos klima di invershon i nos sentido di derechi (rechtszekerheid) lo por sufri daño ireparabel. PAR ta urgi Minister Presidènt pa atendé ku e asuntu aki di un manera madurá pa skapa Kòrsou di un bèrgwensa internashonal.

Na nòmber di Frakshon di PAR,

Quincy Girigorie – Lider Polítiko