Mr. Christopher frans Sekretario Insular nobo entrante 1 di mart

03/01/2023 Eilandnieuws

“It’s not a matter of chance, but it’s a matter of choice and hard work”.

Entrante 1 di mart 2023 mr Christopher Frans ta e sekretario insular nobo di Entidat Públiko Boneiru. Mr Christopher Frans ta traha pa mas ku 9 aña kaba na Entidat Públiko Boneiru, di kua kasi 2 aña komo sekretario insular athunto.

Opviamente un kandidato kualifiká pa e vakatura ku a habri na kuminsamentu di e aña akí. Despues ku e prosedura di solisitut a kana su kaminda, e eskoho a kai riba mr Christopher Frans pa bai okupá e funshon akí.

Mesora despues ku e anterior sekretario insular mr Nerry Gonzalez a kambia di funshon na aña 2020, e búskeda pa un sekretario insular nobo a kuminsá. Despues di un trayekto largu e tempu ei, a disidí pa nombra un sekretario insular pa un periodo di 2 aña ku komo tarea pa kapasitá un kandidato potensial lokal pa e funshon di sekretario insular.

Di e forma ei na luna di mart 2023 a nombra sra Wendy Pelk komo sekretario insular. El a okupá e funshon durante 2 aña i a prepará mr Christopher Frans i entrante 1 di mart ta traspasá su tareanan pa mr Frans. Den e periodo binidero sra Pelk lo sigui duna sosten na mr Christopher Frans i e organisashon. Kolegio Ehekutivo ta gradisí sra Wendy Pelk pa su dedikashon na e organisashon den e funshon di sekretario insular.

Despues di a finalisá su estudio na primeramente ‘De Hoge School’ na Den Haag i seguidamente na Rijksuniversiteit na Groningen, mr Christopher Frans a kuminsá traha komo trahadó di maneho na munisipio di Rotterdam. Ku e konosementu i eksperensia akí den su poder el a regresá Boneiru na luna di desèmber 2013.

Na Boneiru su karera a kuminsá komo konsehero di maneho senior na Direktorado di Komunidat i Kuido, pa seguidamente kontinuá den e funshon di konsehero di gobernashon di Gabinete di Gezaghèber, despues direktor interino di Direktorado di Maneho i Sosten i despues sekretario insular athunto. For di su regreso na su isla el a dediká su mes ku alma i kurason na nos isla i na su trabou i a prepará su mes pa e posishon di sekretario insular entrante 1 di mart 2023. Òf manera Christopher Frans mes lo a bisa: “It’s not a matter of chance, but it’s a matter of choice and hard work”.

Mr. Christopher Frans nieuwe Eilandsecretaris per 1 maart

01 maart 2023 Eilandnieuws

“It’s not a matter of chance, but it’s a matter of choice and hard work”.

Per 1 maart 2023, ís mr. Christopher Frans de nieuwe Eilandsecretaris van het openbaar lichaam Bonaire. Mr. Christopher Frans is reeds meer dan 9 jaar werkzaam bij het OLB, waarvan bijna 2 jaar als Adjunct-Eilandsecretaris.

Ogenschijnlijk een voor de hand liggende gekwalificeerde kandidaat voor de vacature die begin dit jaar werd vrijgegeven. Na het doorlopen van de sollicitatieprocedure is de keuze op mr. Christopher Frans gevallen om deze functie te gaan bekleden.

Dit is na de functiewijziging van de voormalige Eilandsecretaris, mevrouw Nerry Gonzalez in 2020 toen gelijktijdig de zoektocht naar een Eilandsecretaris is gestart. Na een lang traject indertijd is er destijds besloten om een Eilandsecretaris aan te nemen voor een periode van 2 jaar met als opdracht een lokale potentiële kandidaat op te leiden voor de functie van Eilandsecretaris.

Zodoende is in maart 2021 mevrouw Wendy Pelk aangesteld als Eilandsecretaris. Zij heeft de functie voor 2 jaar vervuld en heeft mr. Christopher Frans klaargestoomd en draagt haar taken per 1 maart 2023 aan hem over. Mevrouw Pelk zal mr. Christopher Frans en de organisatie blijven ondersteunen in de komende periode. Het Bestuurscollege bedankt mevrouw Wendy Pelk voor haar inzet voor de organisatie in de functie van Eilandsecretaris.

Mr. Christopher Frans is na het afronden van zijn studie, aan eerst de Hoge School in Den Haag en vervolgens de Rijksuniversiteit in Groningen, aan de slag gegaan als beleidsmedewerker bij de Gemeente Rotterdam. Met deze kennis en ervaring op zak keerde hij in december 2013 terug naar Bonaire.

Op Bonaire start zijn carrière als senior beleidsadviseur bij de directie samenleving & zorg. Om vervolgens door te stomen naar de functie als bestuursadviseur van het Kabinet van de Gezaghebber, waarnemend directeur bedrijfsvoering en ondersteuning tot Adjunct-Eilandsecretaris. Alwaar hij met hart voor het eiland en het vak heeft gewerkt voor de positie als Eilandsecretaris per 1 maart 2023. Of zoals Christopher Frans zelf zou zeggen: “It’s not a matter of chance, but it’s a matter of choice and hard work”.