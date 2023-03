Soft launch Curacao Film Score Studios awe Djarason 1 Maart Luna Blou

Awe nos ta lansa e inisiativa nobo pa Korsou Curacao Film Score Studios.

Ta trata aki di komparti vishon i oportunidatnan ku tin pa Korsou i su kompositornan, arreglistanan, musikonan i esnan interesa i enbolbi den obranan musikal pa profila komo pais den e mundu internashonal di film/pelikula, ofresiendo Film Scores, pues kompone musika pa sinenan/pelikula (bon proteha) nan den produkshon. Esaki ta un bunita produkto pa eksportashon pa nos pais asina kreando divisas/foreign exchange.

Lo tin diferente orador, tantu di mundu di kreativo komo ekonomia i sektor priva, pa papia riba e topiko i oportunidatnan komersial pa tantu nos musikonan en general komo nos pais ku su programa di export strategy. Nos lo no presenta business paln pero nos lo duna indikashon di oportunidatnan i kon posiblemente di benifisia for di esakinan mediante kreashon di un plataforma pa esnan enbolbi aktivamente den kompone, arregla i produsi muzik.

Boso ta bon bini pa pasa.

17:30-18:00 sala/teatro di Luna Blou ta habri

18:00 ta kuminsa

durante e anochi den teatro lo tin live muzik kaminda ko krea simbolikamente e prome film score sali for di Curacao Film Score Studios

21:00-21:30 ta termina

(nos lo tin un ‘Cash Bar’, no ta un fiesta e ta)

Un saludo kordial,

Curd Evertsz

Team Curacao Film Score Studios

Vandaag vindt er een soft launch plaats van Curacao Film Score Studios, een nieuw initiatief waarbij ons land gebaat is. Het bij elkaar brengen van componisten, arrangeurs, musici en afficionados om zo samen te werken aan het promoten van Curacao in de film industrie in het buitenland middels het kunnen aanbieden van (beschermde) film scores/film muziek. Het gaat hier ook om een export product hetgeen deviezen genereert. En dat past weer in de export strategy van Ministerie van Economische Ontwikkeling en wel in de zgn. Orange Economy.

Er zijn verschillende sprekers, waaronder uit de creatieve sector alsook de economie en de private sector, waarbij wordt stil gestaan bij opportunities die wij hebben en die benut kunnen worden bezien vanuit handel voor de creatieve sector en de export strategie zoals reeds beschreven door het Ministerie van Economische Ontwikkeling.

U bent op deze soft launch van harte welkom.

17:30-18:00 inloop en theater Luna Blou open

18:00 start

gedurende de avond zal er op gegeven moment een live optreden zijn door componisten arrangeurs en muzikanten die ter plekke de eerste Made In Curacao Film Score creeren

21:00-21;30 afronding

(wij hebben aldaar een ‘Cash Bar’, het is geen partij)

Hartelijke groet,

Curd Evertsz

Team Curacao Film Score Studios