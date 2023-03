Falta algun dia pa e di 10 edishon di e akshon boluntario CURA DOET/Nog enkele dagen te gaan voor de start van de tiende editie van CURA DOET, de grootste vrijwilligersactie op Curaçao!

Falta algun dia pa e di 10 edishon di e akshon boluntario CURA DOET

Grupo di Boluntario enkurashá pa inskribí via http://www.curadoet.com

WILLEMSTAD— Henter komunidat ta invitá pa partisipá i selebrá CURA DOET

su di dos lustro riba 10 i 11 di mart próksimo. E aña aki nos lo selebrá ku huntu

durante 10 aña nos a krea un impakto positivo den NOS komunidat

kompartiendo dedikashon, energia, amor i konosementu.

Riba 10 i 11 di mart Curaçao Cares, ku sosten di Oranje Fonds i Reda Sosial, ta

organisá CURA DOET, e akshon boluntario kaminda tur persona, grupo i

kompania por duna un man, durante un òf dos dia komo boluntario na mas ku

250 proyekto rònt Kòrsou. E di dies edishon di CURA DOET ta pinta di bira un

edishon spesial. En total ta buska mas ku 4.500 boluntario pa yuda

organisashonanan sosial kompletá nan proyekto. Por inskribí ainda i e ta fasil.

Bo mes por skohe bo proyekto riba di http://www.curadoet.com.

Durante e dianan aki nos ke stimulá un i tur pa inskribí, sea komo individual òf

grupo di amigu, famia, klup, organisashon of kompania. Faltando algun dia

ainda tin lugá pa basta boluntario na diferente organisashon p’asina e trabounan

por kana manera deseá. Diferente kas i grupo di grandi, manera Stichting Huize

Tabita i Sentro di Aktividat 60+ ta probechá di e dia pa dal un keiru ku nan

grandinan ku no tur ora ta haña oportunidat di sali i disfrutá. Skolnan manera

VSBO Sint Jozef i Emmy Berthold School ta hasi uso di e oportunidat pa drecha

nan kura di skol, planta mata, fèrf materialnan di heru i pinta weganan riba

plenchi di skol pa alumnonan.

Un último yamada na komunidat kompletu pa un biaha mas uni forsa pa nos por

logra duna organisashonnan sosial e yudansa ku asina tantu nan mester di dje.

Alabes abo i bo grupo ta pasa un momento ameno huntu.

Por tuma kontakto na curadoet@curacaocares.org òf na 788-1954 pa mas

informashon òf yudansa pa inskribí. Skohe bo proyekto faborito i inskribí bo mes

òf bo grupo awor komo boluntario riba http://www.curadoet.com

Nog enkele dagen te gaan voor de start van de tiende editie van CURA

DOET, de grootste vrijwilligersactie op Curaçao!

Vrijwilligers aangemoedigd zich in te schrijven via http://www.curadoet.com

WILLEMSTAD— De hele gemeenschap is uitgenodigd om te vieren dat CURA

DOET al 10 jaar een positieve impact in onze samenleving maakt door liefde,

energie en kennis te delen! Laten we samen als vrijwilligers het verschil maken

op 10 en 11 maart 2023 tijdens dit speciale jubileumjaar.

Op 10 en 11 maart organiseert Curaçao Cares voor de tiende keer op

een rij CURA DOET met steun van het Oranje Fonds en Reda Sosial. CURA

DOET is dé vrijwilligersactie waarbij iedereen, zowel groepen als bedrijven,

gedurende 1 of 2 dagen de handen uit de mouwen kunnen steken om iets voor

een ander te doen.

Met meer dan 250 projecten verdeeld over heel Curaçao, zijn we dit jaar

wederom op zoek naar meer dan 4.500 vrijwilligers om samen de sociale

organisaties, instellingen en verenigingen op Curaçao een stukje mooier, beter

en blijer te maken. Inschrijven kan nog steeds en is makkelijk; je kunt zelf een

passend project uitkiezen op http://www.curadoet.com.

Gedurende deze dagen moedigen we iedereen aan zich als vrijwilliger in te

schrijven. Hetzij als individu of als groep. Organisaties, instellingen en

verenigingen hebben van ons allen extra handen nodig nodig om hun projecten

te kunnen realiseren. Verschillende verzorgingstehuizen en/of bejaardentehuizen,

zoals Stichting Huize Tabita i Sentro di Aktividat 60+ maken gebruik van deze

dagen om voor de ouderen een uitje te organiseren. Wederom maken scholen

zoals VSBO Sint Jozef en Emmy Berthold School gebruiken van de CURA DOET

dagen om onder andere hun schoolpleinen op te knappen, te planten of een

bezielende muurschildering voor de studenten te creëren.

Een laatste oproep aan de Curaçaose gemeenschap om nogmaals de handen

uit de mouwen te steken en samen het verschil te maken. Samen met alle

vrijwilligers, organisaties, instellingen en verenigingen kunnen we deze 10de

editie van CURA DOET weer een succes maken!

Voor meer informatie of voor hulp bij het inschrijven kunt u contact met ons

opnemen via curadoet@curacaocares.org of via 788-1954. Kies je favoriete

project en schrijf je nu in op http://www.curadoet.com

Jouw inzet is hard nodig en zeer welkom