ALUMNONAN DI KOLEGIO ERASMO TA TUMA DESPEDIDA TEMPORALMENTE DI NAN SKOL PA TRABOU GRANDI DI MANTENSHON

Djaluna 27 di febrüari alumnonan di Kolegio Erasmo a tuma despedida temporalmente di nan skol. E próksimo aña nan ta haña lès den e edifisio kaminda ántes Skol Cola Debrot tabata hubiká, ya asina e edifisio aktual di Kolegio Erasmo por haña mantenshon grandi. Ku gritunan di ‘legria i despues ku pitu e muchanan, nan mayornan i dosentenan a bisa e skol ayó.

E proyekto ‘Mantenshon Atrasá di Skolnan’ ta parti di e Pakete di Pais (tema G) pa kual Hulanda a pone 30 mion euro disponibel. Kolegio Erasmo ta e promé skol ku ta na turno. Despues di esaki ta sigui diferente skol ku den e próksimo añanan ta haña mantenshon grandi. Pa esei ta usa asina yamá skolnan di kambio (wisselscholen), edifisionan di skol ku ta pará bashí, pa skolnan ku mester muda temporalmente durante e trabounan di mantenshon. Cola Debrot ta e promé edifisio ku ta keda usá komo un di e skolnan di kambio aki.

LEERLINGEN KOLEGIO ERASMO NEMEN TIJDELIJK AFSCHEID VAN HUN SCHOOL VOOR GROOT ONDERHOUD

De leerlingen van de Kolegio Erasmo in Muizenberg hebben maandag 27 februari tijdelijk afscheid genomen van hun school. Ze gaan het komende jaar naar het schoolgebouw waar de voormalige Cola Debrot school gevestigd was zodat de huidige locatie van Kolegio Erasmo een grootschalig onderhoud kan krijgen. Met gejuich en daarna met getoeter hebben de leerlingen, de ouders en docenten de school ‘ayó’ gezegd

Het project Achterstallig Onderhoud Scholen is onderdeel van het Landspakket (thema G) waarvoor Nederland 30 miljoen Euro beschikbaar heeft gesteld. Kolegio Erasmo is de eerste school die aan de beurt is. Hierna volgen nog vele andere scholen die in de komende jaren groot onderhoud gaan krijgen. Daarvoor worden zogeheten wisselscholen, schoolgebouwen die leegstaan, gebruikt om de scholen die tijdens de werkzaamheden moeten verhuizen als tijdelijk onderkomen gebruikt. Cola Debrot is een van deze wisselscholen die nu als eerste wisselschool is gebruikt.

——————————–