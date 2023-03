Women’s Steering Committee Curaçao i organisashonnan afiliá na WSCC a selebrá Dia Internashonal di Hende Muhé

WILLEMSTAD – Women’s Steering Committee Curaçao (WSCC), huntu representantenan di organisashonnan afiliá na WSCC, a bin huntu den oranan di mainta riba Dia Internashonal di Hende Muhé durante un Santu Sakrifisio di Misa na misa di Birgen di Fatima na Suffisant . Pa okashon aki Pastor Raúl Mercedes, a dirigí e seremonia representando Pastor Morisson La Porte, kende ta na Colombia pa asistí na seremonianan di despedida di pastor Plata kende, manera ta konosí, a fayesé.

Impreshonante tabata pa mira diferente organisashon afiliá na WSCC uniformá den misa. Mester hasi menshon alabes ku tabata presente Minister pa Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar, sra. Ruthmilda Larmonie-Cicilia, parlamentarionan Elvin Gerard, Ana Maria Paulleta, Quincy Girigorie, Corinne Djaoen-Genaro, Wendell Mercelina i eks Minister Presidènt Maria Liberia-Peters i eks ministernan Kenneth Gijsbertha i Hensley Koeiman.

Na final di e misa Minister Larmonie-Cicilia a dirigí algun palabra na esnan presente, siguí pa doctor honoris causa Maria Liberia-Peters kende a konta un tiki di movementunan ku a inisiá na komienso di siglo binti na New York ora ku hendenan di sekso femenino a kuminsá manifestá eksigiendo trato mas hustu den nan kondishonnan di trabou. Tambe sra. Liberia-Peters a konta kon e movementunan eksigiendo trato mas hustu na boka di trabou a oumentá den kontinente europeo tambe. Esaki finalmente a resultá ku Nashon Uní a instituí un Dia Internashonal di Hende Muhé ku dia 8 di mart ta ser selebrá na masha hopi parti di mundu. Tambe sra. Liberia-Peters a para ketu na e echo ku na hopi parti di mundu ainda ta trata e hende muhé komo un ser inferior i ku hopi derechi atkerí atraves di lucha i esfuerso di baluartenan di sekso femenino, na hopi pais ainda ta tabú. Den mes rosea sra. Liberia-Peters, komo ko-fundado di WSCC (i konsehero huntu ku Sra. Grace Daal-Piper di e aktual direktiva) a tira lus riba e lucha i esfuersonan realisá pa diferente dama ku tabata na kuna di WSCC ku aki 2 aña ta hasi 50 aña.

Despues di sra. Liberia-Peters a sigui diskurso di sra. Mirieta lourens – de Lanoy, kende ta aktual presidente di WSCC. Sra. Lourens tambe a ekspresá gratitut na e pioneronan pa nan trabou realisá i a pidi un minüt di silensio pa kòrda esnan ku a kubri funshonnan den direktivanan anterior pero ku a bai nan dilanti. Muy en espesial señoranan sra. Stella Oosterhof-Priest, Thelma Koeyers-Ricardo i Criselda Hart-Pieternella kende nan resien a fayesé. Ma aleu sra. Lourens a para ketu na e tema ofisial ku Nashon Uní a dekretá pa e aña aki ku ta; “DigitALL: Innovation and technology for gender equality”. Inovashon i teknologia pa igualdat di género. Sra. Lourens a para ketu na e echo ku ainda desaroyo di teknologia no ta na alkanse di un grupo grandi di hende muhé den komunidat ku ta pone ku nan ta kana atras riba desaroyonan riba e tereno aki ku mester kontribuí na nan desaroyo i tambe na esun di nan yunan i nietunan. Finalmente sra. Lourens a hasi un yamada na tur hende muhé pa nan traha na nan desaroyo pa asina ta mihó prepará pa atendé ku retonan di awendia i futuro. Tantu Minister Larmonie-Cicilia, komo sra. Liberia-Peters i sra. Lourens -de Lanoy a rekonosé ku a logra bastante pa e hende muhé den último dékadanan riba nos islanan, pero ku ainda tin basta trabou pa realisá pa e ser femenino ser tratá ku dignidat i igualdat.

Diskurso di sra. Mirieta Lourens – de Lanoy, presidente di Women’s Steering Committee Curaçao.

Bon dia…tur presente.

Na nòmber di direktiva di Women’s Steering Committee Curaçao, mi ke yama danki na kada unu di boso pa a kompañá nos awe mainta durante di un santu sakrifisio di misa.

Awe, dia 8 di mart, Dia Internashonal di Hende Muhé, un biaha mas, nos a reuní pa un santu sakrifisio di misa pa yama nos kreador danki pa tur e bendishonnan ku e ta pone tur dia na nos alkanse. No opstante e echo ku, no solamente na Kòrsou, pero gran parti di mundu, ta pasando den tempunan di hopi reto, nos mester ta agradesí pa tur bendishon, ku sin mas, ta mas ku e tantu retonan.

Dia Internashonal di Hende Muhé anualmente ta ser selebrá e ròl i logronan di e hende muhé riba tereno polítiko, ekonómiko, sosial i kultural den diferente sosiedat. Den nos komunidat tambe, for di dia a funda Women’s Steering Committee Curaçao, e organisashon a lucha i tabata na base di hopi logro pa e hende muhé den nos sosiedat. Motibu pa kua .. na kada oportunidat ku nos tin .. nos mester yama danki na pioneronan fundadó di Women’s Steering Committee Curaçao i e diferente direktivanan ku tabatin promé ku esun aktual. Mi kier a pidi 1 minut di silensio pa 3 di e pionero ku a bai nos dilanti ku ta sra. Stella Oosterhof-Priest, Thelma Koeyers-Ricardo i Criselda Hart-Pieternella.

International Women’s Day ta un fecha ku Nashonnan Uní a instituí pa selebrá kontribushonnan di e hende muhé den nan sosiedat. Alabes e fecha ta pa lanta mas konsientisashon relashoná ku e lucha pa igualdat di género. E dia mester inspirá sosten na organisashonnan, manera WSCC ku ta traha na interes i yuda e hende muhé i su famia den su konsientisashon i desaroyo. Awe nos a hasi un apelashon riba algun hende hòmber pa sirbi den misa … tur esaki den e kuadro di igualdat di género.

Tema ku Nashon Uní a skohe pa e aña aki ta; “DigitALL: Innovation and technology for gender equality”. Inovashon i teknologia pa igualdat di género.

No opstante desaroyonan riba tereno di teknologia ku mester ta na benefisio di humanidat, e desaroyo aki no ta na alkanse di tur hende muhé i nan famia. Nos lucha mester ta pa desaroyo di teknologia ta mas aksesibel pa e hende muhé i su famia. Den mes rosea mi ta urgi kada un di nos presente pa ekipá nos mes ku mas konosementu riba e tereno aki.

Miembronan di WSCC, i di organisashonnan afiliá na WSCC, mester pèrkurá pa nos propio desaroyo i tambe traha via di nos organisashonnan pa e desaroyo teknológiko ta na benefisio di nos mes, nos famia, yunan i nietunan. Ban ta mas aktivo den polítika, pa asina stimulá mas akshon den enseñansa pa mas aplikashon di teknologia den nos sistema di enseñansa na benefisio i desaroyo di nos yunan.

Un yamada pa nos sigui traha na fortifiká nos famia ku ta base di nos sosiedat. Ban hasi tur loke ta na nos alkanse pa brinda sosten na nos partnernan di e género maskulino i sigui duna guia na nos hubentut ku ta e grupo di enfoke riba kua nos komunidat mester sigui desaroyá i ku dia di mañan mester ta sanger nobo ku mester pèrkurá pa kontinuidat di nos organisashonnan. Último sinku dékada nos organisashonnan a logra bastante pero tin hopi área na kua mester brinda atenshon i sigui traha riba dje pa logra e sosiedat ku nos tur ta deseá pa nos mes i e generashonnan ku ta sigui nos.

Mi deseo pa Dios bendishoná kada un di boso ku e vishon i pashon pa sigui ku e bon trabou. Ban hasi nos klupnan mas aktivo i traha riba atraé mas hóben pa nan ta empoderá pa tuma batuta i sigui.

Pa finalisá mi ke hasi un yamada na tur hende muhé pa selebrá bo dia ku orguyo pasó abo ta e kombinashon perfekto di amor, pordon, i komprenshon. Bo ta fuerte, un luchadó i emprendedó.

Ta kedá mi di deseá boso tur un dia yena ku dicha.

Masha danki pa boso atenshon.