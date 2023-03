Minister Javier Silvania Huisartenpost i ANW diensten

Un bon tardi na tur hende ku ta skuchando nos via di kualke medio di komunikashon of media sosial.

Lo mi purba di ta mas breve ku ta posibel enkuanto e lokual nos a trata awe ku e asosiashon di dokternan di kas. Tur lokual ku mi ta bai bisa ta a base di e dossier ku mi a haña di GMN. Mi no tin sigur si e dossier ku mi a risibi di e kabinete di GMN ta kompleto. Si akaso mi risibi informashon adishonal, lo mi tene debido kuenta ku esakinan durante e proseso aki.

Mi ta kuminsa na remarka ku na april di aña 2012, gobiernu i e asosiashon di dokternan di kas (CHV) a yega na un akuerdo kaminda varios principio a wordu akordá.

Algun di e kosnan ku a palabrá na April 2012 ta:

• Ku un dokter di kas lo haña e montante di FL 182,30 pa aña pa kada asegurado di SVB ku ta inskribi na su konsultorio (esta un abonnementstarief). Prome ku April 2012 e montante aki tabata NAf 152.

• E montante di NAf 182,30 a wordu kalkula usando NAf 401.050 komo promedio di gastunan anual (honorario + praktijkkosten) i un promedio di 2.200 asegurado di SVB inskribí serka e dokter di kas.

• Si un dokter di kas wak un pashent pafo di ora di konsulta (e asina yama ANW-diensten, kual ta para pa avond-, nacht, weekenddiensten) e dokter no lo risibi un pago extra pa esaki.

No opstante ku CHV na 2012 a bai di akuerdo ku e montante di NAF 182,30 nan tabatin nan dudanan enkuanto e sistema ku a husa pa kalkula e montante di NAf 182,30. CHV for di 2012 ta di opinion ku e montante di NAf 182,30 mester ta mas haltu. Tambe CHV ta di opinion ku e dokternan di kas mester haña pagá ora nan traha pafo di ora di konsulta.

CHV i e minister di GMN saliente a akordá pa e dokternan di kas haña NAF 1 extra pa luna pa kada asegurado di SVB ku ta inskribi serka e dokter di kas. Esaki komo kompensashon pa e ANW-diensten ku e dokternan di kas ta drai. Tambe nan a akorda ku esaki lo wordu paga te na momentu ku e huisartsenpost wordu implementa. Pa ku e akuerdo aki tin e sigiente retonan:

1. No ta sigur ku e minister di GMN saliente a pone sufisiente fondo disponibel riba presupuesto di ministerio di GMN pa paga e extra montante pa lunanan di januari i februari 2023, kual ta suma un montante di NAF 300.000.

2. Minister di GMN saliente no a presupuesta niun montante riba presupuesto di GMN pa por paga e montante extra di NAf 150.000 pa luna si akaso e HAP no wordu implementa den maart 2023.

3. SVB a duna di konose ku SVB no por paga niun suma extra pa ANW-diensten, pasobra esaki ta empugna ku e landsbesluit Medische Tarieven Sociale Verzekeringen. Segun SVB e landsverordening aki ta bisa bon kla ku e montante di NAF 182,30 ta inkluí e ANW-diensten kaba. Es desir ku segun SVB dokternan di kas ta haña pago kaba pa e ANW-diensten.

4. E minister di GMN saliente no a presupuesta niun montante pa implementashon di e huisartsenpost den 2023. Pesei ta imposibel pa por kaba di implementa e huisartsenpost pa fin di Aprel 2023.

5. Segun e presupuesto ku mi a haña den e dossier, implementashon di 3 HAP lo kosta NAf 6,5 miyon pa aña, di kual NAf 3,6 miyon ta salario pa dokternan di kas, NAf 1,9 miyon ta salario pa paramedici. Ademas di esaki pa kada HAP lo mester inverti NAF 148.000 pa ekipo mediko, etc. Naturalmente lo mi analisa e presupuesto aki a fondo i bini ku mi remarkenan kaminda ta nesesario.

For di 2013 CHV ta buskando un solushon pa lokual nan a bin ta trese dilanti. Pero niun di e gobiernunan di turno no a duna atenshon na esaki segun CHV. Ni esun ku su parlamentarionan tur dia ta habri boka grandi enkuanto importansia di salubridat publiko, esta PAR, pero dia nan tabata den gobiernu nan no a solushona e problema di CHV. Un bia mas mi ta bisa nan papia ta fasil, hasi ta e kos.

Aworaki nos ta bai purba yega na un solushon, no bou di niun preshon, pero door di traha huntu. E proksimo lunanan nos lo sinta na mesa ku tur e partidonan (CHV, SVB, GMN, CMC i WJZ) pa asina delibera pa buska un solushon ku no ta empugna ku nos leinan vigente.

Masha danki I nos kurason ta keda bati pa Korsou.

