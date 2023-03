Mural spesial pa komemorá nos grandinan di Nieuw Nedeland.

Komo parti di CuraDoet i su selebrashón spesial di su di 10 lustro e aña akí, Beyond Kultura Events Foundation (BKEF) di Sint Maarten i Changing Habbits Foundation di Kòrsou ta bai inaugurá djasabra awor 11 di mart den e bario di Nieuw Nederland (NN), na e plenchi den Den Helderstraat, un bunita mural . Esaki ku yudansa di artista i muralista Aemy Felicia. E habitantenan di Nieuw Nederland, e invitadonan i prensa tur ta invitá pa nos selebrá.

E programa ta kuminsá 12:00 or ku nos himno nashonal i orashon. Siguí pa 12:15 or ku introdukshón di e tema di e mural, ku anékdotanan di baluartenan di Nieuw Nederland kon nan a lanta den e bario. Siguí pa e outor Etienne La Cruz, ken a nanse 77 aña pasá den NN i ku lo inaugurá e mural. E propósito di e mural ta pa honrá nos grandinan di NN, pa nan bon edukashón ku nan a duna nos.

Nos a invita algun di nos baluartenan di NN, por ehèmpel ex-minister president María Liberia Peters, pa konta nos kon nan a lanta den e bario ey.

Despues di e parti ofisial lo intervistá algun di nos grandinan den bario i kontinua ku ambiente di musiká di kaha di orgel I grupo di baile. Lo baila un tiki ku nos grandinan . Nos residentenan di antes i di awor, i invitadonan por disfrutá di nos folkor, nos músika, un bebida i algu di tene boka kontentu, te ku 2:30 di mèrdia.

Loekie Morales, presidente di Beyond Kultura Events Foundation, ta bisa: “E mural aki ta e prome di un seri di muralnan ku BKEF ke logra den I rond nos siudat Willemstad, ku ta un patrimonio kultural rekonosé pa UNESCO. E mural ta simbolisá e forsa di nos hende muhénan, komo kriadónan di nos familianan, ku norma i balornan positivo. Nan ta sigui hunga un ròl sumamente importante den edukashón di nos komunidat”.

E señora riba e mural ta Adelaida Morales, ku a biba te ku su kasi 102 aña di edad. E la duna luz na 6 yu den Nieuw Nederland I a mira mas o menos 35 nietu nance den e bario aki. Nan tur e la lanta ku e refran: ‘Esun ku hasi bon, Bon ta P’e’ i tambe ku Salmo 23.

Un danki enorme ta bai na CuraDoet y familianan, ku ta e motornan finansiero ku tambe ta kere den e proyekto bunita aki, ku kual nos ke radia Positivismo y krea lugarnan di enkuentronan gezellig na na nos dushi Kòrsou.

Bijzondere mural om ouderen in Nieuw Nederland te commemoreren.

In het kader van CuraDoet en haar speciale viering van de 10e lustrum dit jaar, zullen Beyond Kultura Events Foundation (BKEF)uit Sint Maarten en Changing Habbits Foundation uit Curaçao op zaterdag a.s 11 maart in de wijk Nieuw Nederland (NN), ter hoogte van het pleintje aan de Den Helderstraat een pracht van een mural onthullen, van artist-muralist Aemy Felicia. Nieuw Nederland bewoners, uitgenodigde gasten en de pers zijn van harte welkom om dit te vieren.

Het programma start om 12.15 uur met ons volkslied en een introductie over het thema van de mural, opgevolgd om 12.20 uur door anecdotes van baluartes afkomstig uit NN over opgroeien in die wijk. Rond 12.30 laat een dansgroep een ouderwetse folklore zien en wordt de mural van Aemy Felicia onthuld door auteur Etienne La Cruz, die 77 jaar geleden in Nieuw Nederland is geboren en getogen. Doel van de mural is om de ouderen van Nieuw Nederland te honoreren voor hun rol in de goede opvoeding die zij ons gaven.

We hopen dat een van de baluartes van de wijk, ex-minister Maria Liberia Peters kort daarop het woord voert.

Rond 12.35 zal een Ka’i Orgel groep oud Curaçaose muziek ten gehore brengen en kunnen oude en nieuwe bewoners, en gasten tot 2.30 uur genieten van folklore, muziek, een hapje en drankje.

Loekie Morales, voorzitter van Beyond Kultura Events Fundation zegt ‘Deze mural wordt de eerste uit de serie murals, die BKEF wil bereiken in en rondom onze door UNESCO erkende cultureel erfgoed stad, Willemstad. De mural symboliseert de kracht van onze vrouwen, die grote families hebben opgevoed met positieve waarden en normen. Zij hebben nog steeds een grote rol in de opvoeding van onze gemeenschap.’ De vrouw die op de mural wordt uitgebeeld, Adelaida Morales werd bijna 102 jaar. Zij heeft in Nieuw Nederland 6 kinderen gebaard en heeft ca 35 kleinkinderen in die wijk zien geboren worden, die zij met ‘Esun ku hasi bon, Bon ta P’e’ en Psalm 23 heeft opgevoed.

Met dank aan CuraDoet en families die de financiële motoren zijn van dit project, willen wij Positivisme uitstralen en gezellige plekjes in onze Curaçao creëren.