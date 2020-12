Laatste zondag voor kerst is Koopzondag Punda / E ultimo djadumingu prome ku Pasku ta ‘Djadumingu di kompras na Punda’.

Laatste zondag voor kerst is Koopzondag Punda

Willemstad,

Aankomende zondag zijn de winkels in Punda tussen 10.00 en 14.00 open voor de laatste kerstinkopen. Na de stroomstoring die vorige week zondag ook Punda aandeed, zijn de winkeliers deze zondag extra open om bezoekers te ontvangen in Punda. Ook is het parkeren gratis op zondag.

Alle winkeliers volgen strikte hygiënische maatregelen, zodat de bezoekers onbezorgd kunnen komen winkelen.

Om winkelen in Punda in deze periode nog aantrekkelijker te maken heeft DMO in samenwerking met Fun Miles een mooie eindejaarsactie opgetuigd. Veel winkels in Punda hebben zich aangesloten bij The Fun Lottery, de eindejaarsactie van Fun Miles. “Door mee te doen met The Fun Lottery kunnen onze klanten niet alleen Fun Miles sparen maar ook Fun Miles verzilveren voor leuke artikelen. En maken ze kans op de vele mooie prijzen in The Fun Lottery.” zegt DMO. “Ook bieden participerende winkeliers en restaurants mooie Fun Miles specials.”

“Fun Miles is een lokale organisatie en wij vinden het belangrijk om lokaal shoppen te ondersteunen. Wij zijn ook heel blij dat zoveel winkels in Punda zich hebben aangesloten. Van onze kaarthouders krijgen wij veel enthousiaste reactie, omdat het nu ook mogelijkheid is om in Punda je Fun Miles kaart te gebruiken.” zegt Wouter de Leeuw, Managing Director van Fun Miles.

Tijdens deze koopzondag zal ook het Fun Miles promo team aanwezig zijn, en maak je kans op extra Fun Miles, leuke Fun Items en extra Fun Lottery tickets.

Bezoek de facebook pagina van DMO, www.facebook.com/PundaLovesYou of de website van Fun Miles, www.funmiles.net voor meer informatie.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E ultimo djadumingu prome ku Pasku ta ‘Djadumingu di kompras na Punda’.

Willemstad,

Djadumingu binidero pakusnan den Punda lo ta habri di 10am pa 2pm pa hasi bo ultimo komprasnan pa Pasku. Despues di e ‘blackout’ ku tambe a afekta Punda siman pasa, komèrsio di Punda ta habrí pa duna servisio na tur su bishitantenan. No lubida ku djadumingu parkeo ta gratis.

Tur komersiante di Punda ta sigui regla di higiena estrikto pa garantisá ku bishitante nan por gosa di Punda sin ningun preokupashon.

Pa hasi’e mas atraktivo ainda pa hasi kompras den Punda durante e periodo aki, DMO a krea un gran kampaña di fin di aña en kolaborashon ku Fun Miles. Hopi pakus i restorant den Punda a djòin e kampaña di fin di aña aki ‘The Fun Lottery’. Sigun DMO “Partisipando den e Fun Lottery klientenan di Punda no solamente por spar Fun Miles sino tambe troka esaki pa artikulonan. Tambe bo tin e chèns di gana premionan ekselente ku The Fun Lottery. Pakus i restorantnan partisipante ta ofrese ofertanan speshal pa Fun Miles.”

Wouter de Leeuw, Direktor General di Fun Miles ta bisa ku “Fun Miles ta un organisashon lokal i nos ta kere ku ta importante pa apoya pa kumpra lokal. Tambe nos ta hopi kontentu ku hopi kompania den Punda a djòin den e kampaña aki. Nos a haña hopi reakshon di entusiasmo serka nos membresía, paso awor tin e posibilidat pa usa karchi di Fun Miles den Punda.

Probecha tambe riba e dia aki di e speshalnan di Fun Miles na tur pakus i restorant nan partisipante. E promo team di Fun Miles lo tei presente partiendo premionan manera èkstra Fun Miles, Fun Goodies, lòt di Fun Lottery i mas.

Bishita DMO su pagina di Facebook , www.facebook.com/PundaLovesYou òf e wepsait di Fun Miles , www.funmiles.net pa mas informashon.