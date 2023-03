D66 ZET CARIBISCHE SENIOREN IN HET ZONNETJE

DEN HAAG, 10 MAART 2023 – Voor de 19e keer organiseert het Oranje Fonds dit

weekend de grootste vrijwilligersactie van Nederland, NL Doet. Het Caribisch netwerk

van D66 stak vrijdag 10 maart de handen uit de mouwen en zette de Caribische

seniorengroep β€˜Wayaca’ in het zonnetje.

β€˜Caribische senioren blijven nog te vaak achter in de samenleving, waardoor de

eenzaamheid onder deze groep alsmaar toeneemt. Het is van groot belang dat zij er niet

alleen voor staan en volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. Op een dag als

deze steken wij dan ook graag de handen uit de mouwen om daar een steentje aan bij te

dragen.’, aldus voorzitter Dylan Romeo.

Pleidooi voor nieuw elan in Koninkrijksrelaties

Het netwerk organiseerde een gezellige middag voor Wayaca, met verschillende Caribische

lekkernijen en een toespraak van Paul Comenencia (lid van de Raad van State van het

Koninkrijk). Tijdens zijn voordracht sprak Comenencia over het belang van een hechte band

in het Koninkrijk der Nederlanden, hetgeen hij ook in zijn recent verschenen boek β€˜Verdeeld

Koninkrijk – Pleidooi voor nieuw elan in koninkrijksrelaties’ beschrijft.

Comenencia: β€˜Gezien de huidige geopolitieke realiteit, zouden de Caribische rijksdelen en

Nederland samen moeten concluderen, dat hun gemeenschappelijke toekomst het beste

gediend is met een hecht Koninkrijksverband, met wortels in zowel Europa als het Caribisch

gebied’.

Na zijn toespraak ging hij uitvoerig met de aanwezige senioren in gesprek over de

totstandkoming van de autonomie van de voormalige Antillen en hun visie op de toekomst van

het Koninkrijk der Nederlanden.

β€˜Het doet ons goed om te horen dat de senioren een fijne middag hebben gehad. Ook na deze

verbindende blijven wij ons inzetten voor verbondenheid binnen het Koninkrijk.’, aldus de

D66-groepering.

