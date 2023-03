VNW – Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad

For di 27 di mart te ku 6 di aprel DUO ta habri su ofisina di servisio temporal na Kòrsou. Aki por akudí ku tur pregunta ku bo tin tokante finansiamentu di estudio òf pagamentu bèk di bo debe di estudio hulandes. E kolaboradornan por yuda bo tambe pa yena e formularionan. No mester traha sita di antemano. Si ta asina ku bo mester trese un prueba di identifikashon bálido.

E ofisina di servisio ta situá den e edifisio di Wereldstage, Scharlooweg 75, Willemstad.

Wak pa e orarionan di ofisina riba e wèpsait duo.nl/bezoekantillen

Van 27 maart tot en met 6 april opent DUO een tijdelijk servicekantoor op Curaçao. Je kunt daar langsgaan met al je vragen over studiefinanciering of het terugbetalen van je Nederlandse studieschuld. De medewerkers kunnen je ook helpen bij het invullen van formulieren. Je hoeft van tevoren geen afspraak te maken. Wel moet je een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Het servicekantoor bevindt zich in het gebouw van Wereldstage, Scharlooweg 75, Willemstad.

Kijk voor de openingstijden op duo.nl/bezoekantillen