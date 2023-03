Tentoonstelling ‘Boeken met politieke invloed’ geopend

13 maart 2023

De tentoonstelling ‘Boeken met politieke invloed’ is op maandag 13 maart geopend door Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Specialisten van de Tweede Kamer en de KB|Nationale Bibliotheek hebben uit hun collecties een kleine tentoonstelling samengesteld die in de afgelopen twee eeuwen het politieke denken en de politieke besluitvorming in Nederland beïnvloed hebben. De boeken zijn tot en met vrijdag 2 juni te bezichtigen in het Tweede Kamergebouw.

Informeren en inspireren

De aanleiding voor de tentoonstelling is tweeledig. De KB|Nationale Bibliotheek viert een jubileum: 225 jaar geleden begon deze haar bestaan als bibliotheek van de Nationale Assemblee, de gekozen volksvertegenwoordiging van de Bataafse Republiek. De Tweede Kamer rondt dit jaar de inventarisatie en restauratie van haar historische boekencollectie af. Deze collectie is gedurende twee eeuwen opgebouwd om parlementariërs te informeren en te inspireren.

Statenpassage

Door de verbouwing van het Binnenhof zijn de Tweede Kamer en de KB|Nationale Bibliotheek tijdelijk buren. De nabijheid versterkte het idee om de handen ineen te slaan en samen een expositie samen te stellen. De tentoonstelling bevindt zich op de tweede verdieping van de Statenpassage, verdeeld over vier vitrines. De tentoonstelling is tot en met vrijdag 2 juni vrij te bezichtigen voor bezoekers van de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Vera Bergkamp opende de tentoonstelling samen met Martijn Kleppe, directielid van de KB|Nationale Bibliotheek.