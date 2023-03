Vonnis hoger beroep kansspelen in online casino’s

Willemstad – Twee deelnemers van kansspelen in online casino’s (opererend onder

‘sublicentie’ van in Curaçao gevestigde vergunninghouders) stellen dat zij door hen

gewonnen prijzengelden niet uitbetaald hebben gekregen. Zij hebben hun

vorderingen overgedragen aan een stichting die de belangen behartigt van

gedupeerden van online kansspelen. Die stichting heeft namens die deelnemers dat

prijzengeld gevorderd van (1) een vergunninghouder van kansspelen in Curaçao, (2)

de bestuurder van de vergunninghouder en (3) de online casino’s waarin de

deelnemers hebben gespeeld. In de loop van de procedure heeft één van de

deelnemers het prijzengeld uitbetaald gekregen, de andere deelnemer wacht nog op

uitbetaling.

De belangrijkste vraag is of de vergunninghouder kan worden aangesproken voor de

uitbetaling van prijzengeld, als de online casino’s daar niet toe overgaan.

Bij vonnis van 8 november 2021 (ECLI:NL:OGEAC:2021:214) heeft het Gerecht die

vraag ontkennend beantwoord. Het Gerecht heeft de vordering van de stichting op

het online casino wel toegewezen.

De stichting heeft in hoger beroep de beslissing om de vergunninghouder en haar

bestuurder niet te veroordelen tot betaling van het prijzengeld aan het Hof

voorgelegd.

Het Hof komt deels tot een andere beslissing dan het Gerecht. Het Hof acht naast het

online casino namelijk ook de vergunninghouder aansprakelijk voor uitbetaling van

het prijzengeld. Een belangrijke reden daarvoor is dat op de vergunninghouder een

bijzondere zorgplicht rust. De vergunninghouder moet waarborgen dat gewonnen

prijzengeld wordt uitbetaald door haar licentiehouders; dat volgt uit het systeem van

de wet. Door dat niet te doen profiteert de vergunninghouder van de wanprestatie

van de online casino’s. Ook kan het online casino worden gezien als hulppersoon

van de vergunninghouder. De vordering tegen de bestuurder van de

vergunninghouder wordt afgewezen. Aan haar kan onvoldoende persoonlijk ernstig

verwijt worden gemaakt voor het handelen van het bedrijf.

Het vonnis is te raadplegen op http://www.rechtspraak.nl onder:

ECLI:NL:OGHACMB:2023:31

