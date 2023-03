Notisia di polis di djabièrnè 10 di mart te ku djárason 15 di mart 2023 / Politieberichten van vrijdag 10 maart tot en met woensdag 15 maart 2023

Notisia di polis di djabièrnè 10 di mart te ku djárason 15 di mart 2023

Personanan pèrdí

Riba djamars 14 di mart meldkamer sentral a risibí notifikashon tokante dos persona pèrdí. Nan a bai kana den mondi den besindario di Dos Pos i no por a haña e kaminda pa sali for di e mondi bek. Bon nan tabatin un telefòn huntu ku nan ku kua nan por a mèldu ku nan a pèrdè. Danki na e bon trabou di agentenan polisial di KPCN i kolaboradónan di Stinapa, algun ratu despues a kontra nan sano i salvo.

A detené shofùr di skuter

Den oranan di atardi riba djaluna 13 di mart a detené un hòmber di inisial J.M.H.C. di 19 aña di edat den Bario Den Tera pa no duna oido na òrdu, pa duna resistensia durante di detenshon i pa violashon di Lei di Identifikashon. Un patruya a spòt e sospechoso na momentu ku e tabata kore sin hèlm bisti riba un skuter ku no tabatin plachi di number tampoko. E patruya a bai tras di e skuter i a dun’e señal pa e para pero e sospechoso no a duna oido na esaki. Despues di a kore tras di e skuter pa un ratu a logra para e sospechoso i a detené.

Aksidente ku skuter

Riba djadumingu 12 di mart alrededor di 4.30 or di atardi, un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Kaya Korona. Shofùr di e skuter a deklará ku el a bai wanta brek na momentu ku su skuter a slep i el a kai. Ambulans a transportá shofùr di e skuter pa hòspital pa tratamentu médiko. E agentenan ku a yega na e sitio a opservá ku tabatin un supstansia riba kaminda ku probablemente tabata kousa di e aksidente. Mas despues a resultá ku tabatin zeta riba kaminda for di Kaya Papa Cornes te ku Kaya Jose Girigorio Hernandez. Brantwer a asistí pa basha santu riba kaminda pa evitá mas kaso di slepmentu.

Detenshon pa maltrato

Den oranan trempan di mainta riba djadumingu 12 di mart, a detené un hòmber di inisial J.P.G.J.G. di 46 aña di edat na un bar/restorant en konekshon ku violensia públiko i maltrato. E sospechoso tabata enbolbí den un bringamentu kaminda un persona a resultá heridá.

Mas i mas detenshon pa manehá bou di influensia

E kantidat di detenshon pa manehá bou di influensia di alkohòl ta oumentando. E wikènt ku a pasá tambe a realisá algun detenshon.

Den oranan di anochi riba djaluna 13 di mart, a detené un hòmber di inisial B.D.L.C.S en konekshon ku manehá bou di influensia. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente riba Kaya J.N.E. Craane. El a deklará ku e tabata na telefòn i a pèrdè kòntròl riba su stür pa kual motibu el a bai resultá riba algun blòki di betòn kantu di kaminda. Despues di un kòntròl mas aleu a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl i e no tabatin un reibeweis bálido huntu kuné tampoko. A detené i hib’e warda di polis pa un análisis di rosea. A konsekuensia di e resultado a dun’e un prohibishon pa manehá di 9 ora i un prosèsferbal pa e violashonnan menshoná.

Den oranan di anochi riba djasabra 11 di mart, a detené dos hòmber riba Kaya Nikiboko Nort. Ta trata aki di un hòmber di inisial J.W.D.H.B. di 39 aña di edat i un hòmber di inisial M.G.M. di 28 aña di edat. Mas despues a resultá ku e hòmbernan tabata enbolbí den un aksidente i a kuminsá bringa ku otro. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku ámbos hòmber tabata bou di influensia di alkohòl, motibu pa kual a detené nan. A transportá ámbos pa warda di polis pa un análisis di rosea. A konsekuensia di e resultado mesora a konfiská reibeweis di e sospechoso di inisial M.G.M. te ku próksimo aviso. E sospechoso di inisial J.W.D.H.B. a risibí un prohibishon pa manehá di 6 ora.

Alrededor di 12.45or di mardugá riba djasabra 11 di mart a detené un hòmber di inisial I.M.C. di 60 aña di edat na Kaya Maria en konekshon ku manehá bou di influensia. A para shofùr di e outo pa un kòntròl rutinario i a konstatá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. Pa e motibu aki a detené. A bai ku su outo warda di polis.

Riba djabièrnè 10 di mart, a detené un hòmber di inisial A.G.G.C. di 52 aña di edat en konekshon ku manehá bou di influensia. A para e sospechoso na momentu ku el a drenta Kaya Grandi den direkshon prohibí. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku e shofùr tabata bou di influensia di alkohòl i a detené.

KPCN ke avisá pa konsumí alkohòl ku límite si bo ta partisipá den tráfiko. Asina bo ta prevení situashonnan fèrfelu pa bo mes i pa otronan. Ta prohibí pa partisipá den tráfiko si bo a konsumí mas ku e kantidat máksimo permití. Si bo mester bai warda i ta haña un but ta dependé di e resultado di e tèst di supla.

Bo ta manehá bou di influensia di alkohòl? E ora ei bo ta haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, un kastigu di prisòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon. Bo ta involukrá den un aksidente? E ora ei ta tèst bo mas lihé pa konsumo di alkohòl ku durante di un kontrol rutinario.

A repartí 31 but durante kòntròl di tráfiko

Den oranan di mainta riba djasabra 11 di mart, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene un kòntròl di tráfiko riba Kaya Industria en konekshon ku seguridat di tráfiko. Durante di e kòntròl aki a kontrolá un total di 56 vehíkulo. A duna un total di 31 prosèsferbal.

Partikularmente pa manehá sin faha di seguridat bistí mayoria biaha a duna but.

E prosèsferbalnan tabata pa lo siguiente:

15x pa manehá sin faha di seguridat bistí

3x pa manehá sin reibeweis bálido

8x pa manehá sin seguro bálido

1x pa uzo di telefòn tras di stür

1x manehá sin hèlm bistí

3x manehá sin plachi di number

Bisti bo faha pa bo mes seguridat. Un faha di seguridat ta protehá okupante di un outo durante di un aksidente. Dor di uza e faha e persona protehá ta keda sinta riba su stul, no tin e posibilidat pa dal su kabes den winshil i no ta keda bentá den e outo p’aki p’aya. Dor di bisti bo faha di seguridat bo chèns di tin un aksidente mortal ta baha ku 30 pa 40%. Tambe patras den outo bo tin 20% ménos chèns di keda heridá seriamente ora bo tin bo faha bistí. KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 10 maart tot en met woensdag 15 maart 2023

Personen verdwaald

Op dinsdag 14 maart kreeg de centrale meldkamer omstreeks 14:00 uur melding over twee personen die verdwaald waren. De personen gingen in de omgeving van Dos Pos wandelen en konden de terugweg niet vinden. Gelukkig hadden ze een telefoon bij zich waardoor ze aan de bel konden trekken. Dankzij de inzet van politieagenten van het KPCN en Stinapa medewerkerkers werden ze een aantal uur later gezond en wel aangetroffen.

Bestuurder scooter aangehouden

in de middaguren op maandag 13 maart werd een 19-jarige man met initialen J.M.H.C. in de Bario Den Tera aangehouden voor het geen gehoor geven aan een vordering, verzet tegen aanhouding en overtreding van de wet identificatieplicht. De verdachte werd door een patrouille gespot toen hij op een scooter langsreed zonder helm op en zonder nummerplaat bevestigd. De patrouille reed achter de scooter aan en gaf de bestuurder stoptekens om te stoppen. Hier gaf de verdachte geen gehoor aan. Na een korte achtervolging kon de bestuurder gestopt en aangehouden worden.

Aanrijding scooter

Op zondag 12 maart vond omstreeks 16:30 uur een eenzijdige aanrijding met een scooter plaats op de Kaya Korona. De bestuurder verklaarde dat zij ging remmen waardoor de scooter in een slip raakte en zij viel. Zij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De agenten ter plekke vonden een substantie op het wegdek wat vermoedelijk de oorzaak was van dit ongeval. Later bleek dat er olie op het wegdek lag vanaf de Kaya Papa Cornes tot de Kaya Jose Girigorio Hernandez. De brandweer assisteerde met het strooien van zand op de weg om verder slipgevaar te voorkomen.

Aanhouding mishandeling

Op zondag 12 maart werd in de vroege ochtenduren een 46-jarige man met initialen J.P.G.J.G. bij een bar/restaurant aangehouden wegens openlijke geweldpleging en mishandeling. De verdachte was betrokken bij een vechtpartij waarbij een andere persoon gewond raakte.

Mensen rijden steeds vaker onder invloed

Het aantal aanhoudingen voor het rijden onder invloed van alcohol neemt toe. Ook afgelopen weekend werden er een aantal aanhoudingen verricht.

In de nachtelijke uren op maandag 13 maart werd een man met initialen B.D.L.C.S. aangehouden wegens het rijden onder invloed. De verdachte was betrokken bij een aanrijding aan de Kaya J.N.E. Craane. Hij verklaarde dat hij de macht over het stuur verloor omdat hij aan de telefoon was waardoor hij op de betonnen blokken langs de weg belandde. Bij nadere controle kon geconstateerd worden dat hij onder invloed van alcohol was en dat hij ook geen geldig rijbewijs bij zich had. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Met het gevolg dat hij een rijverbod van 9 uur en een proces-verbaal voor genoemde overtredingen kreeg.

In de nachtelijke uren op zaterdag 11 maart werden twee mannen aangehouden op de Kaya Nikiboko Noord. Het betreft een 39-jarige man met initialen J.W.D.H.B. en een 28-jarige man met initialen M.G.M. Later bleek dat de mannen betrokken waren bij een aanrijding waarna ze slaags raakten. Bij nadere controle bleek dat beide mannen onder invloed van alcohol waren, waarvoor ze zijn aangehouden. Ze zijn beiden naar het politie bureau gebracht voor een ademanalyse. Naar aanleiding van het resultaat werd het rijbewijs van de verdachte M.G.M. per direct ingevorderd tot nader orde. De verdachte J.W.D.H.B. kreeg een rijverbod van 6 uur.

Omstreeks 00:45 uur op zaterdag 11 maart werd een 60-jarige man met initialen I.M.C. aan de Kaya Maria aangehouden wegens het rijden onder invloed. De bestuurder van de auto werd gestopt voor een routine controle waarna bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Hij werd hiervoor aangehouden. Zijn voertuig werd ter bewaring naar het politiebureau gebracht.

Op vrijdag 10 maart werd een 52-jarige man met initialen A.G.G.C. aangehouden wegens het rijden onder invloed. De verdachte werd gestopt toen hij de verkeerde richting opreed op de Kaya Grandi. Bij nadere controle bleek de bestuurder onder invloed van alcohol te zijn en werd hij aangehouden.

KPCN wil je erop attenderen om met mate alcohol te nuttigen als je deelneemt in het verkeer. Zo voorkom je vervelende situaties voor jezelf maar ook voor anderen. Het is verboden aan het verkeer deel te nemen als je meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Of je mee moet naar het politiebureau en een boete krijgt hangt af van het resultaat van de blaastest.

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijg je een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Ben je betrokken bij een ongeluk? Dan wordt je sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle.

Een totaal van 31 bekeuringen uitgeschreven tijdens verkeercontrole

In de ochtenduren op zaterdag 11 maart, werd aan de Kaya Industria een verkeerscontrole gehouden in verband met de verkeersveiligheid. Tijdens deze controle werden in totaal 56 voertuigen gecontroleerd. Er werden 31 bekeuringen uitgeschreven.

Met name het rijden zonder autogordel, werd vaak bekeurd.

De bekeuringen waren voor het volgende:

15x voor het rijden zonder autogordel

3x voor rijden zonder geldig rijbewijs

8x voor het rijden zonder geldige verzekering

1x voor het bellen tijdens het rijden

1x voor het rijden zonder helm

3x voor het rijden zonder kentekenplaat bevestigd

Doe je gordel om, voor je eigen veiligheid. Een autogordel beschermt bij een ongeluk. Door de autogordel te gebruiken blijft de inzittende op zijn stoel, is het niet mogelijk om met de schedel tegen de voorruit te slaan en wordt de persoon niet door de auto geslingerd. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval verminderd met 30 tot 40%. Ook achterin de auto heb je met gordels om 20% minder kans om ernstig gewond te raken. KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden zoals hierboven genoemd op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen.

Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.