Agenda Tweede Kamer in teken verkiezingen

14 maart 2023

De agenda van de Tweede Kamer staat deze week in het teken van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op woensdag 15 maart. Op die dag, en ook in de avond van dinsdag 14 maart en ochtend van 16 maart, is er geen plenaire vergadering. In de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer is een stemlokaal ingericht.

De Tweede Kamer hanteert een aangepast vergaderschema om Kamerleden de gelegenheid te geven hun partijgenoten in de provincies en bij de waterschappen te ondersteunen bij de verkiezingscampagnes.

Stemlokaal in Tweede Kamer

In het gebouw van de Tweede Kamer is volgens traditie ook een stemlokaal. Mensen met een stempas van de gemeente Den Haag kunnen in de tijdelijke huisvesting van de Kamer hun stem uitbrengen. Het lokaal is op woensdag 15 maart geopend van 7.30 tot 21.00 uur. De ingang van het stembureau is aan het Prinses Irenepad 1.

Bezoek de Statenpassage, plenaire zaal en tentoonstelling

Wie zich aanmeldt als bezoeker kan tussen 10.00 en 17.00 uur ook een kijkje nemen in de Statenpassage en de publieke tribune van de plenaire zaal. In de Statenpassage is op de tweede etage onder meer de tentoonstelling ‘Boeken met politieke invloed’ te bezichtigen. Specialisten van de Tweede Kamer en de KB|Nationale Bibliotheek hebben uit hun collecties een kleine tentoonstelling samengesteld die in de afgelopen twee eeuwen het politieke denken en de politieke besluitvorming in Nederland beïnvloed hebben.