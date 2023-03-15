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NOTISIA POLISIAL 

Resúmen di krímennan di impakto haltu.

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KOMUNIKADO DI PRENSA 109/2023.
14 mart 2023.

Resúmen di krímennan di impakto haltu.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon
KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Den e periodo di 06 di mart 2023 pa 12 mart 2023, polis a registrá i a analisá e siguiente
aktividatnan kriminal.
Atrako
Kantidat: 8
Orario: entre 00.31’or – 08.35’or – 21.44’or – 23.46’or /’or.
Sitio: Kaya Merida, Bapor Kibra (2x), Penstraat, Handelskade, Caracasbaaiweg, Kanga, Gatu.
Ladronisia di vehíkulo
Kantidat: 1
Orario: 08.24’or.
Sitio: Spaanse water.

Kiebro den kas
Kantidat: 4
Orario: entre 10.00’or. – 13.15’or.
Sitio: Koraal Partier, Noorwegen, Cher Asile, Ser’í Lora.
Partikularidat: Dor di fòrsa/destruí porta (mayoria).

Kiebro den negoshi
Kantidat: 2
Orario: entre di 00.00’or. – 06.00’or.
Sitio: Paradijs, Brakkeput.
Partikularidat: Dor di kibra dak i porta (mayoria).

Kiebro den /na outo
Kantidat: 7
Orario: alrededor di 02.00’or. – 05.00’or / 11.00’or en 16.00’or
Sitio: Otrobanda, Caracasbaai (2x), Buena Vista(3x), Zeelandia.
Partikularidat: Dor di bai ku piesa di outo i kibra bentana (mayoria).

Violensia relashonal
Kantidat: 7
Orario: entre 20.00’or – 22.00’or
Sitio: Sami Liber, Maria Maai, Brievengat, Weis Afo, Souax, Kirindongo Abou, Seru Mahuma.

 

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