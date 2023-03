Beneluxparlement bijeen in Den Haag

16 maart 2023

Het Beneluxparlement vergadert op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart in Nederland. Op beide dagen vinden meerdere plenaire zittingen plaats in Den Haag, in het gebouw van de Eerste Kamer.

Programma

Vrijdag 17 maart

Na een welkomstwoord om 14.00 uur door Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn staat vrijdag 17 maart een themadebat op de agenda over de spoorwegagenda voor reizigersvervoer in de Benelux. Aan het woord komen onder meer de politiek verantwoordelijken voor reizigersvervoer en mobiliteit uit de drie Beneluxlanden.

Op het programma van vrijdag staat verder een presentatie van minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken over de prioriteiten voor dit jaar van het Nederlands voorzitterschap. Nederland is in de periode 2023-2024 voorzitter van het Beneluxparlement. Het voorzitterschap rouleert iedere twee jaar.

Zaterdag 18 maart

Zaterdag 18 maart vanaf 10.00 uur brengen meerdere rapporteurs verslag uit over onderwerpen als nepnieuws, overstromingen en waterbeheer, grensoverschrijdend telewerken en migratiestromen binnen de Benelux.

Beneluxparlement

De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, doorgaans het Beneluxparlement genoemd, adviseert de regeringen van België, Nederland en Luxemburg over onder meer buitenlands beleid, mensenrechten, tarieven, douanerechten, waterwegen, uitlevering en auteursrechten. Het Beneluxparlement bestaat uit 49 leden: 21 uit België, 21 uit Nederland en 7 uit Luxemburg.

Senator Pim van Ballekom is de beoogd voorzitter van het Beneluxparlement. Op zaterdag 18 maart wordt naar alle waarschijnlijkheid zijn voorzitterschap bekrachtigd