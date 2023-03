Presidente di sindikato NAPB ta indiká ku trahadónan di prizòn SDKK no kier mira e direktor, sr. Ricardo mas komo direktor di e instituto. Trahadónan no tin konfiansa den e persona aki, no ta kontentu ku su maneho, no ta atende keho di trahadónan, no ta kla pa kumpli ku afspraak ku trahadónan i a indiká na Minister Shalten Hato ku e situashon no por sigi asina aki.

Like this: Like Loading...