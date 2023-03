Mw. mr. Frederieke Damme brengt beleefdheidsbezoek aan de Kas di Korte

WILLEMSTAD – Op 21 maart jl. bracht mw. mr. Frederieke Damme een

beleefdheidsbezoek aan de Kas di Korte. Mevrouw Damme werd vergezeld door

de mevrouw mr. Monique Corten en de PG van OM Carib mr. Ton Maan. Het

gezelschap werd ontvangen door de president van het Gemeenschappelijk Hof

van Justitie mr. Mauritsz de Kort. Tijdens de ontmoeting werd een uitleg geven

over de organisatie van het Hof en werd er gesproken over de uitdagingen van de

rechtspraak in kleinschalige samenlevingen. Daarna kregen de bezoekers een

rondleiding door het gebouw.

Mevrouw Damme brengt deze week een bezoek aan zowel Curaçao als Aruba ter

kennismaking nadat zij per 1 januari jl. werd benoemd tot lid van het College van

procureurs-generaal in Nederland.

