Premier Evelyn Wever – Croes durante conferencia na Nacionnan Uni: E TEMA DI AWA MESTER ATENCION CONTINUO NA NIVEL DI MAS HALTO DEN GOBERNACION

ORANJESTAD – Manera cu ta conoci e siman aki Prome Minister Evelyn Wever – Croes ta na Nacionnan Uni pa atende e conferencia “UN Water Conference”. Den nomber di Aruba, Corsou, Sint Maarten y Hulanda Prome Minister a duna un declaracion na tur esnan presente tocante e importancia di awa.

Prome Minister a inicia relatando cu pa Reino Hulandes awa ta, y semper lo ta un prioridad. Hulanda y paisnan Aruba, Corsou, Sint Maarten y Boneiro ta literalmente forma door di awa. Mundo ta enfrentando un reto di awa sin presedente y ciencia ta bisa cu pa prome biaha den historia di e ser humano, a pusha e ciclo global di awa for di su balans natural. Hende rond mundo ta confronta cu e realidad di demasiado awa, mucho tiki awa, of awa contamina.

Nos patronchi di consumo y produccion di awa ta e fuente di scarsedad di awa. Pues ta importante pa para keto na e pregunta: Kico nos mester haci pa atende cu e retonan aki?

Prome Minister Wever – Croes a haci yamada na tur esnan presente pa priorisa awa den decisionnan cu ta wordo tuma den economia y den politica. E conferencia aki, cual ta e prome “UN water conference” den casi 50 aña, ta un paso vital den direccion di e cambio structural cu mundo mester.

Reino Hulandes ta dedica na contribui na e cambio aki cu e compromiso “Water Action Agenda”, cual ta cubri aspectonan financiero, capacidad di desaroyo, gobernacion, dato, innovacion y forma nobo di colaboracion. Ademas, Prome Minister a enfatisa cu e conferencia aki cu e topico central ta awa, ta solamente e comienso. Awa mester di atencion politico continuo na e nivel di mas halto. Nos mester percura cu e Agenda di Accion di Awa ta ricibi un continuacion concreto durante di e “SDG Summit”, “Summit of the Future in 2024”, y na e “World Social Summit” y tambe na e proximo “COP sessions on Climate and Biodiversity and the Dushanbe Water Process”.

Finalisando, Prome Minister a enfatisa cu un mundo caminda cu tin siguridad di awa no ta solamente preocupacion di esnan cu tey awo sino di futuro generacionnan tambe.