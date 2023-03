A trein Funshonario di Atenshon nobo pa Violensia Doméstiko i Maltrato di Mucha

03/24/2023

Ta felisitá e funshonarionan di atenshon ku logro di nan sertifikado!

Boneiru tin diessinku Funshonario di Atenshon pa Violensia Doméstiko i Maltrato di Mucha (VDMM) aserka. Un Funshonario di Atenshon ta pèrkurá ku un prosedura ta kana bon ora tin sospecho di violensia doméstiko i maltrato di mucha. Dos entrenadó di e kadena di dunamentu di ayudo a entrená diessinku empleado di diferente organisashon, esta Sentro Akseso Boneiru, Sentro di Asesoramentu i Denunsia violensia doméstiko i maltrato di mucha Guiami, Fundashon Mariadal, Reclassering, Refugio Tabitha i Voogdijraad. Na desèmber i mart nan a haña nan sertifikado komo Funshonario di Atenshon VDMM.

Promé den un entrenamentu di tres dia, e funshonarionan di atenshon a siña kon pa detektá maltrato di mucha i sigui e plan den fase di VDMM pa hasi posibel ku por papia tokante esaki. Ademas den un kontinuashon di tres dia, nan a siña tambe kon pa mustra hende e kaminda korekto pa kana den dunamentu di ayudo i kon pa sostené mayor i mucha. A trata tambe durante e treinen kontenido di nan ròl komo funshonario di atenshon i kon nan for di e ròl akí por konsehá, sostené i traha huntu ora tin siñal di VDMM. Durante e treinen a diskutí tambe loke ta nesesario pa introdusí trahamentu ku e plan den fase den organisashon.

Riba enkargo di Entidat Públiko Boneiru, henter e kadena di dunadó di ayudo a traha e maneho di VDMM. Na 2022 a traha duru pa entrená trahadónan di skol, akohida pa mucha, dunadó di ayudo i kuido di salú pa oumentá konosementu tokante VDMM, siña detektá i e kuadro hurídiko ku ta bai huntu ku esaki. Ta kontinuá ku e kompartimentu di konosementu akí den 2023

Nieuwe Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling getraind

24 maart 2023

De Aandachtsfunctionarissen worden gefeliciteerd met het behalen van hun certificaat!

Bonaire heeft vijftien Aandachtfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) erbij. Een Aandachtsfunctionaris zorgt ervoor dat de procedure goed verloopt als er een vermoeden is van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vijftien medewerkers van verschillende organisaties, namelijk Sentro Akseso Boneiru, Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Guiami, Fundashon Mariadal, Reclassering, Refugio Tabitha en Voogdijraad, zijn getraind door twee trainers uit de hulpverleningsketen en hebben in december en in maart hun certificaat als Aandachtsfunctionaris HGKM ontvangen.

De Aandachtsfunctionarissen hebben eerst in een driedaagse training geleerd hoe kindermishandeling te signaleren en het stappenplan HGKM te volgen om dit bespreekbaar te maken. Verder hebben ze in een driedaags vervolg ook geleerd hoe mensen de weg te wijzen in de hulpverlening en ouders en kind te ondersteunen. De invulling van hun rol als Aandachtfunctionaris en hoe ze vanuit deze rol kunnen adviseren, steunen en samenwerken bij signalen van HGKM werd ook behandeld tijdens de training. Tijdens de training werd ook besproken wat nodig is om het werken met het stappenplan binnen organisaties in te voeren.

Het beleid HGKM is in opdracht van het openbaar lichaam Bonaire door de hele keten van hulpverleners samen opgesteld. In 2022 is hard gewerkt om medewerkers van scholen, kinderopvang, hulpverlening en gezondheidszorg te trainen om kennis over HGKM te vergroten, te leren signaleren en het juridische kader dat hierbij hoort. Deze kennisdeling wordt in 2023 voortgezet.