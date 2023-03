MINISTER GLENBERT CROES A REUNI CU MINSAIT PA CU INTEGRACION

Un di e servicionan di e compania global INDRA ta MINSAIT riba cual tambe e mandatario a sostene un reunion.

MINSAIT ta e departamento cu ta diseña, construi y implementa solucion- y servicionan innovador y multidisciplinario.

E meta di e interes den e servicionan di MINSAIT ta pa por introduci un sistema efectivo, eficiente y mas humano pa e proceso di permisologia di DIMAS, cu na mes momento ta e propio filosofia tambe di MINSAIT.

MINSAIT su introduccion mes ta bisa suficiente: “¡Bienvenidos a la revolución tecnológica más humana! Impulsamos la transformación de los negocios y la sociedad mediante soluciones y servicios innovadores, poniendo a las personas en el centro.”

E meta di Minister Glenbert Croes ta pa introduci un sistema nobo di relacion y di atencion pa e ciudadanonan basa riba humanisacion di servicio.

Manera e mandatario a splica, ta conoci cu tin retonan cu mester atende, pa loke ta e servicio cu mester duna na e clientenan di DIMAS. E clientenan aki ta consisti di e comunidad stranhero na Aruba pero tambe sector priva, comercio, empresarionan y dunadonan di trabou. E mandatario kier pa yega na un transformacion di servicio cu ta humano pa e cliente. Pero no solamente esey, tambe pa tur e profesionalnan trahando den DIMAS, e sistema mester ta mas eficiente, mas agil, innovativo, agradabel, ‘user-friendly’.

Pa por logra surpasa e desafionan existente den e servicionan di DIMAS e transformacion profesional, transformacion cultural mester cana simultaneamente cu e transformacion tecnologico y digital pa por brinda e servicio cu ta cuadra cu e vision di Gobierno di Aruba y cu ta loke e clientenan tambe tin derecho riba dje. Central ta keda e ciudadano, central mester keda e ser humano.

Cu tur esaki den mente, Minister Glenbert Croes a solicita MINSAIT su asistencia den yuda eleva e calidad di servicio cu e clientenan y comercio merece, den e departamentonan como tambe den e companianan estatal cu ta resorta bou di su ministerio.

E transformacion digital no por bay a costo di e calidad humano den servicio. E transformacion digital no por reemplasa e comunicacion personal cu e cliente. Tin cierto departamentonan cu kier digitalisa pa no mester duna servicio personal na e cliente. Esaki no ta cuadra cu e filosofia di Minister Glenbert Croes. Al contrario, e transformacion y elevacion digital, mester ta un vehiculo di comunicacion entre e dunado di servicio y e cliente. Semper e servicio na e ciudadano mester keda central.