KOMUNIKADO DI PRENSA 144/2023.

29 mart 2023.

Registrá i buska pas pa marcha di Seú dia 10 aprel 2023.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Manera ta konosí djaluna, 10 aprel 2023 ta e fecha riba kual e marcha di Seú 2023 lo tuma lugá.

Relashoná ku e marcha tin algun kaya ku ta keda riba e ruta di Seú lo no ta aksesibel pa vehíkulonan

motorisá.

Den kuadro di e medidanan di tráfiko temporal ku lo keda tuma, nos di Kuerpo Polisial ke anunsiá ku

entrante 29 mart 2023 ta habri e posibilidat pa personanan ku ta traha, biba òf ku obligatoriamente

mester move den e área di e ruta di Seú i orario ku e marcha di Seú 2023 ta tuma lugá, por hasi un

petishon pa por bini na remarke pa un outopas.

 Ta supliká tur habitanté pa bini ku un komprobanté di adrès (por ehèmpel resibu di

aqualectra, Flow etc)

 Personanan ku ta deseá di bini na remarke pa un outopas por hasi e petishon entrante

29 mart 2023 t/k 5 di aprel 2023

 Personanan ku a hasí petishon por tuma e outopas dia 6 di aprel 2023.

Lugá : warda di polis na Otrobanda.

Ora : 08.00 or di mainta pa 19.00 or di atardi