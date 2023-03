Spesial pa henter e pueblo di Kòrsou Dance Academy HOW 2 Dance ta presentá un espektákulo di baile titulá E Promesa

Willemstad– Djabièrnè awor 31 di mart Kòrsou kompleto por presensiá un presentashon grandi di baile, titulá E Promesa, ku sigur lo lagá bo keda impreshoná di tur e talentonan ku Kòrsou tin. Dance Academy HOW 2 Dance ta presentá e anochi aki kaminda mas di 100 mucha, hóben i adulto entre 4 te ku 50 + aña lo presentá e historia di Noe den forma di baile den diferente género di músika. Esaki lo tuma lugá na Iglesia House of Worship, kuminsando for di 7’or di anochi. Entrada pa e evento aki lo ta grátis.

Dance Academy HOW 2 Dance ta un skol di baile ku tin 9 aña di eksistensia i ta duna edukashon di arte di baile manera ballet, hip hop, jazz contemporary, afro, urban i mas. Banda di esaki e akademia di baile aki ta forma mucha, hóben i adultonan den e parti moral i spiritual. Pa medio di baile e mucha, hóben i adultonan ta siña ekspresá nan mes na Dios, pa ta un persona ehemplar den nos komunidat i pa ta un bendishon unda ku nan bai.

Den e anochi spesial aki bo por sinti bo mes komo parti di e historia di Noe, kaminda di un manera espektakular e partisipantenan lo duna un presentashon grandi ku bo no por pèrdè. Entrada pa e evento aki ta grátis i portanan ta habri for di 6:30 pm. Di parti di Dance Academy HOW to Dance nos ta ekstendé un invitashon na henter e pueblo di Kòrsou pa presensiá e anochi impaktante aki. Nos ta rekomendá tur hende pa bin trempan, pasobra e anochi aki sigur lo ta algu úniko