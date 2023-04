Jongeren aan het woord in plenaire zaal

31 maart 2023

Tientallen jongeren tussen de 12 en de 18 jaar nemen op maandag 3 april plaats in de plenaire zaal voor het jaarlijkse Nationaal Jeugddebat. Zij discussiëren tussen 12.30 en 16.30 uur met ministers en staatssecretarissen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Het debat is live te volgen via deze website.

Het Nationaal Jeugddebat in 2022.

De jongeren worden opgedeeld in vier fracties. Dit jaar is er een extra, vijfde fractie. Deze wordt gevormd door jongeren uit de gesloten jeugdzorg. Alle fracties hebben zelf thema’s aangedragen waarover ze willen debatteren. Bij de vijfde fractie is dat hun leefomgeving, de gesloten jeugdzorg.

Trainingen

De deelnemers komen uit verschillende provincies en zijn van diverse leeftijden en achtergronden. Ze leggen hun oplossing voor maatschappelijke problemen op deze manier voor aan politici voor. De afgelopen maanden kregen ze trainingen in het voeren van een debat.

Debatregels

Kamervoorzitter Vera Bergkamp zit het debat voor. Het debat verloopt via een vast stramien, net zoals dat bij Kamerleden gaat.

Nationale Jeugdraad

Het Nationaal Jeugddebat vindt jaarlijks plaats in de Tweede Kamer en wordt georganiseerd door de Nationale Jeugdraad (NJR). Het is dit jaar de 28ste editie.