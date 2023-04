KOMUNIKADO KUERPO POLISIAL KÒRSOU: Aksidente ku morto.

KOMUNIKADO DI PRENSA 152/2023.

2 aprel 2023.

Aksidente ku morto.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djadumingu, 2 di aprel 2023 alrededor di 17.44 or di atardi Sentral di polis a risibí

informashon di un aksidente ku lo mester a tuma lugá na Pista na Ronde Klip kaminda

tabatin un evento tumando lugá.

Durante dje aksidente aki un persona a resultá gravemente heridá.

Mesora Sentral di Polis a dirigí un unidat na e sitio.

For di un investigashon preliminar a sali na kla ku e víktima a keda transportá pa CMC den

un situashon di preokupashon.

Pa 19.47 Sentral di polis a risibí informashon ku e víktima dje aksidente a fayesé.

Departamento di Tráfiko i Tim Forénsiko di Kuerpo Polisial Kòrsou ta sigi ku e investigashon

den e kaso ariba menshoná.

E aksidente aki no ta ser konsiderá un aksidente di tráfiko debí ku e no a tuma lugá riba

kaminda públiko.