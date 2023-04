Omgevingsdienst mag cameratoezicht blijven uitvoeren op fabriek Tata Steel

Sinds eind februari 2023 oefent de Omgevingsdienst cameratoezicht uit op de gas- en kooksfabriek van Tata Steel. In de fabriek wordt kooks gemaakt door kolen te verhitten. De kooks is nodig om ijzeroxide om te zetten naar ijzer. Als kooks tijdens dat proces onvoldoende heet wordt, kan het voorkomen dat een gedeelte niet volledig doorgegaard is: zogenoemde ongare kooks. Bij het blussen van die kooks kunnen zeer schadelijke stoffen vrijkomen. Het vrijkomen van zwarte rook uit de blustorens is een aanwijzing dat daarvan sprake is. In 2022 adviseerde het RIVM om de informatie over uitstoot van stoffen bij Tata Steel te verbeteren, mede omdat gegevens over de uitstoot niet volledig leken te zijn aangeleverd. In april 2023 concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat burgers in Nederland onvoldoende worden beschermd tegen de gezondheidsrisico’s van industriële uitstoot. Een van de onderzochte bedrijven is Tata Steel.

De camera die de Omgevingsdienst in februari heeft geplaatst, bevindt zich buiten het terrein van Tata Steel, op zo’n 450 meter afstand van het productieproces waarop de dienst toezicht wil houden. De camera filmt de omgeving van de fabriek continu: 24 uur per dag, 7 dagen per week. De beelden waarop bij het terugkijken zwarte rook is te zien, worden opgeslagen.

Tata Steel vindt dit cameratoezicht onrechtmatig en eist onmiddellijke beëindiging daarvan. Het vormt volgens Tata Steel een inbreuk op de privacy van haar werknemers. Zij meent dat er een bijzondere wettelijke basis moet zijn voor deze vergaande vorm van toezicht, die er in de huidige wetgeving niet is.