MIDI a duna un tremendo presentashon na Koningsconcert 2023

Tilburg – Diahuebs ultimo, 27 di April, a tuma luga e concierto ‘Koningsconcert 2023’ na Concertzaal di Tilburg. E concierto exclusivo aki su meta ta pa honra e personannan di Tilburg ku a risibi un kondekorashon real. Pa e anja aki e munisipio di Tilburg a skohe pa un direkshon ku ta pas ku un ciudad multicultural ku hopi habitante talentoso y exitoso den musika. Special pa e show a forma un orkesta grandi (60 musico) ku huntu ku MIDI I tambe e kantante yu di korsou Jim Stewart a presenta pa e publiko presente. E orkesta a keda dirigi pa Sander Vredenborg ku ta un dirigent konosi y alaves Chef-dirigent di Het Nederlandds Filmorkest i het Brabants Muziek-Theater. Pa MIDI ta un honor ku e munisipio di Tilburg di e forma aki a demostra appresio pa e echo ku for di 1980 e banda ta tresiendo su musika for di Tilburg.

E show a ranka sali ku un speech di nada mas I nada menos ku e burgemeester di Tilburg senor Theo Weterings pa tur e invitadonan. E programa tabata consisti di un variashon total di genero manera musika clasico, opera, pop y komo cheri riba e bolo muzik di Korsou. MIDI a sa di duna un tremendo presentashon, presentando nan hitnan clasico tantu nan so komo banda i tambe combina ku e orkesta. Sigur tabata un momentu historiko pa e publico presente por a eksperensha e hitnan aki toka ku un orkesta di tal magnitud. A reina un ambiente dushi for di e prome tononan di MIDI den e concertzaal ku tabata lata lata.

Mester hasi menshon tambe ku un di e motornan tras di e concierto aki ta e kantante Jim Stewart. Pa e okashon aki a interpreta diferente piesa. Un di e piesanan tabata Nenita di Emilio Prudencia ku a wordu kompana ku un arreglo majestral pa e orkesta. Jim Stewart ta hasiendo un tremendo trabou komo kantante den e scene di Musical na Tilburg. El a yega di presenta den differente musical manera Collins in Rent, De Laffe leeuw In The Wiz, Mufasa in The Loin King, de Vleesetende plant in Little Shop of Horrors, De geest den e musical Jafar y Schrek den e musical Schrik.

E klimax di e anochi sin duda tabata e ultimo kansion ku ta e piesa ‘Dos Pasos’. Naturalmente e biaha aki akompanja ku e arreglo additional pa e orkesta. All by all un show tur afo ku un tremendo orkesta grandi den e concertzaal na Tilburg. Esaki ta un logro hopi grandi y historiko pa e banda MIDI ku di forma aki a keda honra pa munisipio di Tilburg. Tambe Jim Stewart por mira bek riba un tremendo presentashon.