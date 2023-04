E DI 9 DETENSHON DEN KASO DI ASESINATO DI PETER R. DE VRIES TAMBE TA YU DI KORSOW.

Awor aki tin total 6 yu di tera enbolbi.

Esun ku roots Arubiano ku a tire viktima mata i 5 yu di Korsow ku a kopera. E otronan ta Polako

De negende verdachte die is opgepakt in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries is Divainy K. (29), een man met roots in Curaçao. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Volgens de krant lijkt K. te linken aan de twee mannen die ervan worden verdacht dat zij vlak na de aanslag de zwaargewonde Peter R. de Vries vastlegden met hun telefoon, en die beelden op sociale media zetten.

Ludgardo

De twee filmers waren naar Amsterdam gereden in een Peugeot, die ooit op naam stond van Divainy K..

K. heeft in de weken voor de moord contact gehad met de Tilburgse Antilliaan Ludgardo S. die volgens de recherche de twee filmers aanstuurde. Hij zou voor Ludgardo S. een vliegticket hebben betaald zodat die van Curaçao naar Nederland kon vliegen. In een Whatsapp-gesprek tussen de twee lijken ze te spreken over de naderende aanslag op De Vries, aldus het AD.

Wapenhandel

Het Openbaar Ministerie heeft geen bevestiging gegeven over K. of zijn vermeende rol. De advocaat kan ook geen commentaar geven. De verdachte zit in volledige beperkingen.

Divainy K. zit op dit moment in de gevangenis van Veenhuizen een straf van vijf jaar uit voor wapen- en drugshandel..