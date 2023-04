ULTIMO ORA: Bada bada den Fundashon Kultural Seu Korsou

Informashon ku a yega serka nos di Kiko Ta Pasando ta ku ahinda Fundashon Kultural Seu Korsou tin di paga e premionan di Kantado Mayo plus algun instansianan kua labora enkonekshon ku Kantado Mayo.

E problematika aki a bira asina tenso ku hasta Ganado di Kantado Mayo a kuminsa kobra pa su presentashonnan ku tin di haber ku Fundashon Kultural Seu Korsou. Hopi hende a keda puntra dikon nos Kantado Mayo no a presenta na Wela seu 2023 ni tampoko na presentashon di trahe di seu. Kos a yega asina leu leu ku e road manager di Kantado Mayo a bisa bon kla ku e ta kansa di e payasadanan aki I ku e ta pone un suma ku mester paga prome ku kualke presentashon si no e kantado Mayo lo no presenta.

Enbes ku e president baila riba e ritmo di seu e ta baila riba kompletamente un otro riba ku no tin number.

Keda pendiente pa mas info riba e situashon aki