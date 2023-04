Willemstad, 12 di april 2023

E Center for Digital Learning (CDL) di UoC e aña akí un biaha mas a organisá su konferensia anual tokante inovashonnan den enseñansa. E Konferensha Internashonal di Inovashon den Enseñansa a tuma lugá dianan 28, 29 i 30 di mart 2023 den oranan di mèrdia ku oradornan riba tereno di enseñansa for di Bélgika, Boneiru, Jamaica, Hulanda, Sürnam, Merka i naturalmente Kòrsou tambe.

Apertura ofisial a tuma lugá 28 di mart mainta ku palabranan di apertura di nos Rector Magnificus suplente, prof. E. Echteld, Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte, sr. S. van Heydoorn, manager di CDL, ir. L. Pengel, i direktor di e partner mas grandi di e konferensia Three Ships, ir. W. van den Berg. Despues di e apertura ofisial a sigui un pre-konferensia ku a keda organisá pa maneho di enseñansa kaminda ku e tópiko prinsipal “Werken aan Toekomstgericht Onderwijs” (Traha riba un Enseñansa dirigí riba Futuro) a keda diskutí. E seshonnan paralelo di mèrdia a keda presedé pa e diskurso di órden di prof N. Saab di Universidat di Leiden, prof. N. Baron di University of Washington DC i sra. K. Schipperheijn eMBA di Habit Of Improvement. A sera e konferensia ku un diskushon di foro hopi interesante ku miembronan di pènel Bonnie Benesh, Katja Schipperheijn, Nadira Saab, Nicole Wever i Lysandro Inacio, rondó di e tema prinsipal, ku Jacques Heide komo moderador. Durante e Happy hour despues por a sigui kombersá mas aleu i entregá premio disfrutando di algun snack i bebida. Pa mas detaye i potrèt por subi e wepsait www.cdl-uoc.org.

Willemstad, 12 april 2023

Het Center for Digital Learning (CDL) van de UoC heeft dit jaar wederom haar jaarlijkse conferentie over innovaties binnen het onderwijs georganiseerd. De Internationale Conferentie Onderwijs Innovatie heeft op 28, 29 en 30 maart 2023 in de namiddaguren plaatsgevonden met onderwijssprekers vanuit België, Bonaire, Jamaica, Nederland, Suriname, Verenigde Staten en uiteraard ook Curaçao.

De officiële opening vond plaats in de ochtend van 28 maart met openingswoorden van onze waarnemend Rector Magnificus, prof. E. Echteld, de Minister van OWCS, de heer S. van Heydoorn, de manager van het CDL, ir. L. Pengel, en directeur van onze grootste partner Three Ships, ir. W. van den Berg. De officiële opening werd gevolgd door een pre-conferentie die georganiseerd was voor het onderwijsmanagement waarbij het hoofdthema “Werken aan Toekomstgericht Onderwijs” werd besproken. De parallelsessies in de middagen werden voorafgegaan door de keynotes van prof. N. Saab van Universiteit Leiden, prof. N. Baron van University of Washington DC en mw. K. Schipperheijn eMBA van Habit Of Improvement. De conferentie werd afgesloten met een zeer interessant discussieforum met panelleden Bonnie Benesh, Katja Schipperheijn, Nadira Saab, Nicole Wever en Lysandro Inacio onder moderatie van Jacques Heide, rondom het hoofdthema. Tijdens de Happy hour die hierna volgde, kon onder het genot van hapjes en drankjes nabesproken worden en prijzen werden uitgereikt. Zie voor meer details en foto’s de website www.cdl-uoc.org.