Diktado Papiamentu

Op woensdag 5 april werd het jaarlijkse Diktado Papiamentu gepresenteerd. Doorgaans wordt het nationale dictee van het Papiaments op 21 februari, Dia Internashonal di Idioma, de Internationale Dag van de Moedertaal gehouden. Een dag die door UNESCO is ingesteld. Het dictee vond plaats op de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez, waarbij de organisatie in handen was van de Algemene Faculteit. Het werd ook dit keer weer een gezellige, maar inspannende avond. De deelnemers waren zeer gemotiveerd en bij het bespreken van het dictee, waren er vragen over de regels van de schrijfwijze die op antwoord konden rekenen van de voorzitter en andere juryleden. Voor veel deelnemers was dit gedeelte van de avond leerzaam en verhelderend. De meeste kandidaten hadden zich vooraf ingeschreven en konden na registratie om 19.30 uur de zaal in. De avond startte om 8 uur met een warm welkom van de MC, mevrouw Muriël Meyer MEd. De secretaris van de jury was drs. Ithel Brute. Mevrouw drs. Ange Jessurun en mevrouw Dayanara Noor MEd waren de andere juryleden. De voorzitter van de jury prof. dr. Ronald Severing gaf tijdens een korte inleiding uitleg over afspraken die voor het dictee zouden gelden.

Mevrouw Muriël Meyer was niet alleen MC, maar was ook degene die het dictee keurig voorlas.

Het dictee van 280 woorden, had als titel Nos siudat. Het dictee ging over de twee stadsdelen van Willemstad: Punda en Otrobanda. In het dictee waren de meeste moeilijkheden van de Papiaments-spelling verwerkt. Er waren vragen uit de zaal over de regels die bij het gebruik van de letter ‘g’ bij de dicteewoorden barku gigante (megaschip) en guera (oorlog) van toepassing zijn. Er werd uitgelegd dat de ‘g’ voor de ‘e’, de ‘u’ nodig heeft voor de uitspraak van de harde ‘g’ zoals in het woord gol (goal). Ook het gebruik van hoofdletters was bij dit dictee van belang. Er deden in totaal 52 kandidaten mee.

De winnaars

Bij de prijsuitreiking werd eerst een van de winnaars van 2022 naar voren geroepen. Anthony de Jezus bleek vorig jaar na afsluiting van het dictee toch bij de winnaars te horen. De winnaar van 2023 had slechts 1 fout in het dictee van 280 woorden. Daarna waren er drie deelnemers met elk 2 fouten. De volgorde werd door het lot bepaald, waarna de passende prijzen werden uitgereikt.

De winnaars van dit jaar zijn:

1 fout mw. Andira Reenis 2 fouten dhr. Nethiën Eusenia 2 fouten mw. Winette Jansen 2 fouten mw. Gwendolyn Scharbaai

De prijzen werden geschonken door Fundashon Instituto Raúl Römer, Traducciones Joubert en Fundashon pa Planifikashon di Idioma, FPI.

Op de foto van links naar rechts de winnaars van het Diktado Papiamentu 2023 met de prijzen, in de vorm van boeken, Winette Jansen, Gwendolyn Scharbaai, Andira Reenis (winnaar 2023), Nethiën Eusenia samen met de juryvoorzitter, Ronald Severing van de Algemene Faculteit van de UoC.

Diktado Papiamentu

Djárason 5 di aprel 2023, Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez

Nos siudat

Siudat kapital di Kòrsou ta Willemstad. Promé ku disolushon di Antia Hulandes na òktober 2010, e tabata e kapital antiano. Bahia di Santa Ana ta dividí nos siudat portuario den Punda i Otrobanda. Pa por a defendé e sentro di gobernashon, a konstruí e promé fòrti na entrada di haf na parti di Punda. E tempu ei, no tabata permití pa konstruí kas na e otro banda di haf, esta na Otrobanda. Asina den tempu di guera, por a vigilá for di e fòrti na Punda si enemigu tabata aserká. Ku e zona habrí akí, tabata haña chèns pa defendé Punda kontra atake. Na fin di siglo diesnuebe, a diseñá i konstruí e brùg di ponton. Te dia djawe, e dama ansiano akí ta zoya bai bin, i e ta konektá e dos áreanan ubiká na ost i wèst di nos bahia prinsipal, esta Punda i Otrobanda.

Un rekorido turístiko den bùs, pasando riba nos brùg altu, ta un fiesta. Fo’i djei, tin un oportunidat úniko pa kontemplá nos bunita siudat ku su fachadanan kolorido. Riba un dia tòp, por atmirá te asta kuater barku gigante, mará na waf den haf i na pir pafó. Bo ta imaginá bo den un metrópolis. E bishitante lo tin rekuerdo di hermosura i enkanto yen di historia. Den su memoria lo e tende muzik rítmiko karibeño den nos kayanan bañá di solo.

No ta su bunitesa so ta e úniko mérito di nos siudat. Rònt mundu ta elogiá su arkitektura i ambiente ku balor históriko. E sentro antiguo akí di Willemstad ta aparesé riba lista di UNESCO ku ta rekonos’é komo patrimonio kultural mundial. Sin mas, un siudat atraktivo di taya.

280 palabra