COMMANDANT VAN DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE BRIGADE OP BEZOEK BIJ DE GOUVERNEUR

WILLEMSTAD – Op dinsdag 11 april 2023 heeft de commandant van de Koninklijke Marechaussee brigade Caribisch gebied, de Luitenant-Kolonel Roland Scheltes, een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao H.E. Lucille George-Wout. Daarbij in onder meer gesproken over recente ontwikkelingen in de samenwerking op het gebied van grensbewaking tussen de landen van het Koninkrijk in de Caribische regio.