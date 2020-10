Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

POSICION DI GOBIERNO PA CU E MOCION DI DESCONFIANSA CONTRA MINISTER DI INFRASTRUCTURA

Despues cu durante fin di siman a duna prioridad na famia y na e ceremonianan di despedida di un miembro di famia hopi yega na Prome Minister Evelyn Wever-Croes, dialuna mainta Prome Minister a tuma tempo pa elabora riba preguntanan di varios miembro di prensa tocante e posicion di Gobierno pa cu e mocion di desconfiansa cu Parlamento a pasa siman pasa diahuebs contra Minister Marisol Lopez-Tromp.



Nos Constitucion ta stipula den artikel II.2; Indien een minister het vertrouwen van de Staten niet langer heeft, stelt hij zijn ambt ter beschikking.

“Pues na momento cu un minister no tin e confiansa mas di Parlamento, e ta tuma honor na su mes”.



Prome Minsiter a duna di conoce cu Gobierno a ricibi e mocion di Parlamento siman pasa diabierna y awor Prome Minister tin cu papia cu e minister prome pa asina e tende di su banda kico a causa e reaccion y mocion di desconfiansa di Parlamento.

“Pasobra e mocion no a bin sin rason. Segun mi ta 3 of 4 biaha caba cu e ministernan ta wordo yama den Parlamento. Parlamento a pidi Gobierno pa busca un solucion pa un grupo den comunidad cu kier gana nan pan na forma honra. Si Parlamento yama bo 3 of 4 biaha y ainda bo no tin un solucion, mester tin algo cu no ta bon”, Prome Minister a expresa.



Prome Minister a indica tambe cu den mesun siman, esta dos dia prome, Conseho di Minister completo, incluyendo Minister Marisol Lopez-Tromp a aproba e proposicion pa bay Parlamento pa apunta un area pa e piscadonan aki por tira pisca, sin cu e ta afecta nos medio ambiente.

“E Minister en cuestion mes a bay di acuerdo tambe, mi mes a puntra explicitamente. Pues awor mi kier compronde di e Minister, si algo a cambia despues di e reunion di Conseho di Minister, y si esey ta e caso, dicon e no a bin Conseho di Minister bek cu ne of sikiera bin papi’e cu mi prome pa wak con nos por sali afo. Esey ami lo a haci si di berdad mi lo tawata kier un solucion. Mi no a haya chance ainda pa papia cu e minister, y mi kier ta bon informa prome cu duna un reaccion.



Prome Minister a remarca cu los di e discusion riba e legalidad di e mocion, loke ningun hende por ignora ta e hecho cu e fraccion cu a pone e Minister den Parlamento no tin confiansa mas den e Minister. Esaki ta algo hopi serio. E fraccion mas grandi den coalicion tampoco tin confiansa mas den e Minister. Esey tur dos a expresa y vota pe. Esaki tambe ta algo serio. Ademas, ningun otro miembro di Parlamento a expresa di no ta di acuerdo, pues ningun miembro di Parlamento a expresa cu nan tin confiansa den e Minister pasobra nan no a vota contra e mocion, y esaki ta algo hopi serio y nunca bisto. Na Hulanda un minister cu no tin sosten di su Fraccion, ta tene honor na su mes.



“Ami no a spera cu lo a bin otro crisis den nos Gobierno despues cu Conseho di Minister a bay di acuerdo y Minister Marisol Lopez-Tromp tambe. Mi a kere cu nos a soluciona e tema aki. Aruba ta enfrentando hopi reto, y ami tin man yen cu varios crisis pareu. Negosacion cu Hulanda ta tumando hopi tempo y atencion. Corona crisis y e comportacion di algun hende den fin di siman, y su consecuencianan. Y varios otro asuntonan.



P’esey mi a pidi mi ministernan, tur mi ministernan pa por fabor evita crisis adicional cu no ta necesario. Aki ta trata di algo sensiyo. Gobierno a dicidi cu kier pa piscadonan tin un forma pa gana nan pan na forma honra, contal cu e bay na forma regula, respetando ley y tratadonan. Especialmente awor den crisis, nos mester yuda nos hendenan. Cu ta un grupo grandi of no, nan tambe merece nos consideracion.



Mayoria di minister ta coopera y mi ta mira cu nan ta purba evita mas crisis pa Gobierno y pa Aruba. Awor mi lo bay tuma tempo pa atende cu e tema aki di e mocion di desconfiansa, y mi kier sigura piscadonan cu nos lo busca un solucion pa e problema.



Mientras tanto mi ta sigui enfoca den e retonan grandi cu nos pais ta enfrentando. Nos ta mira cu e casonan di Covid ta bahando. Un luna pasa nos tawata tin 1600 caso y e siman aki 200 y pico. Negosacionnan cu Hulanda ta bayendo bon, y mi ta spera cu nos por keda cla pronto. Nos ta sigui traha pa hiba nos pais padilanti y lo no permiti nada stroba nos den esaki. Aruba ta di nos y ta nos mester hiba nos pais padilanti”, Prome Minister a duna di conoce.