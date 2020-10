KONSEHAL DAISY COFFIE TA PIDI AKLARASHON TOKANTE FUTURO DI BOPEC I SU TRAHADÓNAN

Kralendijk, 19 di òktober 2020 – Den un karta pa gezaghèber Rijna konsehal Coffie ta bisa ku manera tur kaminda ta konosí ya pa algun tempu kaba (en todo kaso for di septèmber 2019) BOPEC ta pasando den problemanan finansiero i operashonal hopi serio. Na yüli 2020 un biaha mas despues di hopi esfuerso a logra pa prolongá lisensia di OFAC te ku 31 di desèmber 2020. E prolongashon aki ta enserá ku por usa e saldonan positivo riba e ‘escrow account’ (kuenta temporal pa warda sèn pa transakshon) pa entre otro pago di salario di personal. Relashoná ku esaki Daisy Coffie ta pidi gezaghèber pa kontestá e siguiente preguntanan: Gezaghèber ta na altura di prolongashon di lisensia di OFAC te ku 31 di desèmber 2020? Gezaghèber ta na altura di grandura di e saldonan positivo i si nan ta sufisiente pa paga salario te ku desèmber 2020? Si no ta asina, pa te ki dia e saldonan positivo ta sufisiente? Gezaghèber ta na altura di un òf otro plan for di BOPEC pa indiká kiko ta bai pasa despues di 31 di desèmber pa loke ta trata pago mensual di salario i otro pagonan èkstra ku ta mará na kondishonnan laboral di e personal, manera nan ta stipulá den tantu kondishonnan laboral individual komo den kondishonnan laboral kolektivo?

Mas aleu konsehal Coffie ta skirbi ku entre tantu ta konosí tambe ku por lo ménos dos miembro di personal di BOPEC a tèrminá nan empleo, unu pa medio di un prosedura den korte i e otro pa medio di un akuerdo di terminashon. Pa motibu di no-kumplimentu di parti di BOPEC a pone ‘beslag’ riba e medionan riba e ‘escrow account’, di manera ku pago di salario di personal ta bira difísil, òf ku asta nan no por haña pago mes. Relashoná ku e problemanan hurídiko rònt di e akuerdonan di terminashon menshoná aki riba i konsekuensia di esaki pa pago di salario te ku fin di desèmber 2020, e konsehal ta hasi e siguiente preguntanan: Gezaghèber ta na altura di e echo ku BOPEC a entregá un petishon na ministerio di Asuntunan Sosial, den kaso ku nan haña nan den un situashon ku nan tin ku stòp di paga salario, pa hasi e preparashonnan nesesario pa konsekuensianan di esaki pa e trahadónan? Kua ta e plannan konkreto, sea saliendo for di ministerio di Asuntunan Sosial, òf sea saliendo for di Direktorado di Komunidat i Kuido, òf sea un kombinashon di e dos entidatnan aki pa aworó por duna sosten na e èks-trahadónan i nan famia? Relashoná ku e pregunta anterior, lo sigui e espíritu di e areglo di NOW? Si no ta asina, Entidat Públiko Boneiru ta dispuesto pa entregá un petishon pa esaki na ministerio? Mirando tur esaki, di kuantu miembro di personal ta trata aki na BOPEC? Kon grandi pèrdida di entrada ta pa Entidat Públiko Boneiru te ku awor, relashoná ku pago di èrfpagt i pago di tarifa di tou i mara boto i otro entradanan pa Entidat Públiko Boneiru? Gezaghèber ta na altura ku tin ‘beslag’ riba e terminal i eventual otro propiedat di BOPEC, inkluso saldonan na banko? Entidat Públiko Boneiru òf Reino òf ámbos tambe a pone ‘beslag’, mirando ku nan ta kreditor? Gezaghèber ta na altura di e punto di bista di gobièrnu hulandes i te kon leu gobièrnu hulandes – si esaki ta posibel – ta dispuesto pa tuma BOPEC over komo un aktividat ekonómiko importante na Boneiru?

Relashoná ku e siguiente preguntanan tambe Daisy Coffie ta pidi un aklarashon di gezaghèber: Entidat Públiko Boneiru ta dispuesto pa hasi un súplika na gobièrnu di Reino pa na nòmber di Entidat Públiko Boneiru, hinká den un òf otro forma empresarial, tuma BOPEC over mirando ku e kapasidat di fomentá entrada di un almasenahe di krudo na Boneiru ku komo bentahanan adishonal, kreamentu di supstansialmente hopi empleo tantu direktamente komo indirektamente, e kontribushon supstansial den kaha di nos isla i den kaha di Reino, proveé produktonan propio di kombustibel kontra preisnan mas abou di kompra, loke lo tin su efekto positivo riba nos kosto di bida? Den e korant na hulandes Algemeen Dagblad nan a partisipá ku aktualmente e presidènt-direktor di BOPEC huntu ku su famia ta presente na Kòrsou, aparentemente di tránsito pa Boneiru, pero ku ainda di parti di gezaghèber no a otorgá un pèrmit pa drenta Boneiru. Gezaghèber por informá Konseho Insular kon e situashon ta relashoná ku esaki? Tabatin kontakto entre Entidat Públiko Boneiru (lesa gezaghèber) i tòp di PDVSA relashoná ku situashon di BOPEC i kua ta e punto di bista di PDVSA pa loke ta trata BOPEC su sobrebibiensia i mantené BOPEC operashonal ku un solushon konkreto pa e problemanan finansiero ku BOPEC ta konfrontá?

