Por lo pronto lo no publiká sifranan di kantidat di persona kontagiá ku Covid-19 mas

Willemstad – Despues di e intenso delaster tres añanan a yega na e fase pa atendé ku Covid-19 manera kualkier otro infekshon respiratorio.

Laga nos kòrda ku, na inisio di e pandemia tabata trata di un vírùs totalmente nobo pa henter humanidat ku e potensial di kousa malesa severo i morto. Inisialmente, no tabata sa kon grave e infekshon lo por tabata, no tabata sa ki sorto di daño e por hasi den kurpa di hende, no tabata sa kon pa kuida e hende malu i no tabatin vakuna tampoko.

Manera ta normal pa vírùsnan, SARS-CoV-2 tambe a kambia, di manera ku aktualmente e (sub)variantenan sirkulando ta pega hopi mas lihé pero tambe ta kousa malesa hopi ménos severo i hopi ménos morto.

Ademas di e evolushon aki, humanidat tabatin e tempu nesesario pa siña kon pa kuida e hendenan ku Covid severo, komo tambe desaroyá diferente vakuna efektivo i seif.

Aktualmente masha poko hende ta tèst via laboratorio, mas bien hendenan ta tèst nan mes ku un prueba kumprá na botika, kirmen ta difísil pa monitoriá esaki. Hospitalisashon i fayesimentu relashoná ku infekshon di Covid ta na un mínimo pa algun tempu kaba.

Covid a bira un mas infekshon respiratorio ku kual nos mester tene kuenta, meskos ku p.e. Influenza.

Mesun kos ku ta hasi ku otro infekshonnan respiratorio, departamento di Epidemiologia i Investigashon di Ministerio di GMN ta sigui monitòr e situashon epidemiológiko uzando diferente instrumento den kolaborashon ku diferente dòkter di kas i laboratorio.

Asina identifiká e nesesidat di alertá públiko general lo hasi esaki via medionan di komunikashon meskos ku tabata e kustumber promé ku Covid-19 tambe.

Kosnan ku mester keda kòrda i keda hasi…

Evitá kontakto estrecho ku hende si bo tin kehonan di fèrkout òf grip;

Keda kas òf traha for di kas si bo tin kehonan di fèrkout òf grip;

Laba man regularmente ku sufisiente awa i habon òf ku gèl ku ta kontené alkohòl, sea si bo tin síntoma di un infekshon respiratorio òf no;

Tosa i nister den kokoti òf lensu di papel. Tira lensu di papel afó i laba man mesora;

Sòru pa bon ventilashon den tur espasio (diariamente).

Ounke ku no ta obligatorio, purba uza tapaboka ora bo ta bai kaminda tin hende ku kisas ta kore riesgo, manera na ofisina di dòkter, botika i hospital. E medida aki ta bira mas importante si bo tin síntoma di fèrkout òf grip.

Voorlopig worden de aantal mensen met een Covid-19 besmetting niet meer gepubliceerd



Willemstad – Na een intense drietal jaar zijn we in de fase gekomen dat Covid-19 moet worden gezien als alle andere respiratoire infecties.

Aan het begin van de pandemie ging het om een geheel nieuw virus voor de mens met het potentieel om ernstige ziekte en zelfs de dood te veroorzaken. Het was toentertijd onduidelijk hoe ernstig het verloop van de infectie zou zijn, wat voor schade het aan het menselijk lichaam zou brengen, hoe de besmette mensen met een Covid-infectie te verzorgen en te verplegen en was er ook geen vaccin tegen dit virus.

Zoals gebruikelijk met virussen, heeft het SARS-CoV-2 virus zich ook verder ontwikkeld. Tegenwoordig zijn de circulerende (sub)varianten besmettelijker maar tegelijkertijd minder ziekmakend en minder dodelijk.

Naast bovengenoemde ontwikkeling heeft de mens de nodige tijd gehad om te leren hoe met de ziekte om te gaan, hoe de besmette patiënten te verzorgen en te verplegen maar ook effectieve en veilige vaccins te ontwikkelen.

Op dit moment laten steeds minder mensen zich testen via de laboratoria en wordt meestal via een zelftest bepaald of iemand het virus draagt of niet. Dit brengt met zich mee dat het moeilijker is om langs deze weg te bepalen hoeveel mensen daadwerkelijk besmet zijn met het virus. Het aantal ziekenhuisopnamen en overlijdens vanwege Covid-19 is al geruime tijd gedaald tot een minimum.

Covid-19 is nu een luchtweginfectie geworden waarmee rekening moet worden gehouden zoals dit ook gebeurt met bijvoorbeeld Influenza.

De afdeling Epidemiologie en Onderzoek van het Ministerie GMN zal de situatie rondom Covid-19 blijven monitoren zoals ook andere infectieziekten in de bevolking worden bewaakt aan de hand van verschillende instrumenten in samenwerking met verschillende huisartsen en laboratoria.

Zodra dat nodig blijkt, zal de bevolking via de media op de hoogte worden gebracht zoals ook gebruikelijk was vóór Covid-19.

Wat we niet mogen vergeten….

Vermijd nauw contact met mensen bij luchtweginfecties (verkoudheids-of griepklachten);

Blijf thuis of werk vanuit huis bij luchtweginfecties;

Was je handen regelmatig met voldoende water en zeep of alcoholhoudende gel ook als je geen klachten hebt;

Hoest en nies in je elleboog of in een papieren zakdoek. Gooi zakdoek meteen in prullebak en was je handen;

Zorg (dagelijks) voor goede ventilatie in alle ruimten.

Hoewel het niet verplicht is, gebruik een mondneusmasker op plekken waar mensen met een hoog risico voor gevolgen van luchtweginfecties vertoeven zoals in de wachtkamer van de arts, de apotheek of in het ziekenhuis. Doe dit vooral als jezelf griep- of verkoudheidsverschijnselen vertoont.