Regiezitting overvallenbende West-Friesland

Op vrijdag 21 april 2023 vond bij de rechtbank op Schiphol een regiezitting plaats in de strafrechtelijke onderzoeken naar acht gewapende overvallen in West-Friesland. Het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) heeft ten aanzien van alle zes verdachten die vandaag op zitting stonden de definitieve verdenking kenbaar gemaakt. Verder vindt het OM dat deze verdachten vast moeten (blijven) zitten voor alle feiten waarvan het OM hen verdenkt.

Ararat en Geul

Onderzoek Ararat is gestart naar aanleiding van de fatale woningoverval in Berkhout in 2021. Deze overval bleek overeenkomsten te vertonen met een reeks andere overvallen in West-Friesland in 2020 en 2021. Zo ontstond naast onderzoek Ararat ook onderzoek Geul, dat over zeven vergelijkbare overvallen gaat. De beide onderzoeken richten zich op dezelfde dadergroep die deze overvallen in wisselende samenstelling heeft gepleegd. De rode draad is het gebruik van willekeurig en zeer excessief geweld. De zes verdachten die vandaag op zitting staan, zijn naar de overtuiging van het OM daders behorende tot die groep: vier kernleden en twee gelegenheidsdaders.

Definitieve verdenkingen

De 30-jarige Glenn V. uit Noord-Scharwoude wordt verdacht van de overval in De Goorn (onderzoek Mainz), de overval in Nieuwe Niedorp (onderzoek Oberhof), de overval in Dreumel (onderzoek Millet), de overval in Avenhorn (onderzoek Zwenkau), de fatale woningoverval in Berkhout (onderzoek Ararat), en de overvallen in Noord-Scharwoude (onderzoeken Willich). Daarnaast verwijt het OM hem deelname aan een criminele organisatie.

De 38-jarige Ruviëni M. uit Rotterdam wordt verdacht van de overval in Dreumel (onderzoek Millet), de overval in Avenhorn (onderzoek Zwenkau), de overval in Heerhugowaard (onderzoek Zulpich), de fatale woningoverval in Berkhout (onderzoek Ararat), en de overvallen in Noord-Scharwoude (onderzoeken Willich). Daarnaast verwijt het OM hem deelname aan een criminele organisatie.

De 26-jarige Deniz R. uit Obdam wordt verdacht van de overval in Nieuwe Niedorp (onderzoek Oberhof), de overval in Dreumel (onderzoek Millet), de overval in Avenhorn (onderzoek Zwenkau), de fatale woningoverval in Berkhout (onderzoek Ararat), en de overvallen in Noord-Scharwoude (onderzoeken Willich). Daarnaast verwijt het OM hem deelname aan een criminele organisatie.

De 31-jarige Mark V. uit Opmeer wordt verdacht van de overval in De Goorn (onderzoek Mainz), de overval in Nieuwe Niedorp (onderzoek Oberhof), de overval in Dreumel (onderzoek Millet), de overval in Avenhorn (onderzoek Zwenkau), de overval in Heerhugowaard (onderzoek Zulpich), en de fatale woningoverval in Berkhout (onderzoek Ararat). Daarnaast verwijt het OM hem deelname aan een criminele organisatie.

De 29-jarige Dut M. uit Alkmaar wordt verdacht van de fatale woningoverval in Berkhout (onderzoek Ararat).

De 27-jarige Martijn G. uit Heerhugowaard wordt verdacht van de overval in De Goorn (onderzoek Mainz).

Criminele organisatie

De vier verdachten aan wie deelname aan een criminele organisatie wordt verweten, hebben volgens het OM een georganiseerd en gecoördineerd patroon gehanteerd bij het gewelddadig beroven van gezinnen, echtparen en ondernemers. Dat blijkt bijvoorbeeld uit voorverkenningen, vaste ontmoetingsplaatsen, gebruikmaking van een vluchtauto, of het nabespreken van de overvallen. De professionaliteit van hun criminele handelen blijkt verder uit de diversiteit aan wapens en ander toebehoren zoals duct tape, een breekijzer en tie wraps, het bezit van kogelwerende vesten en geluiddempers, het doelgericht uitkiezen van hun slachtoffers, en de mate van forensisch bewustzijn: bij de overvallen hebben de verdachten nauwelijks sporen achtergelaten. Deze vaste kern is als groep geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. De verdachten hebben daaraan niet (volledig) meegewerkt, daardoor hebben de deskundigen in hun rapportage geen volledige ontoerekeningsvatbaarheid of verminderde toerekenbaarheid bij hen kunnen vaststellen.

Impact

Het OM stelt zich op het standpunt dat de verdachten vast moeten blijven zitten, omdat de kans op herhaling heel groot is als zij vrij komen. Ook vanwege de op eerdere zittingen reeds benoemde ernst van de feiten moeten de verdachten volgens het OM vast blijven zitten. De officier van justitie: ‘’Eén van de zaken die eerder niet is besproken is de woningoverval in Heerhugowaard op 4 juni 2021 (onderzoek Zulpich). In die zaak worden de bewoners in hun slaapkamer overvallen, geslagen en vastgebonden. De inwonende zoon wordt gedwongen de code van de kluis te geven terwijl een heet strijkijzer op zijn bovenarm wordt gezet. Hij houdt daar tweede- en derdegraads brandwonden aan over.’’

Onderzoekswensen

De advocaten van de verdachten hebben in aanloop naar de regiezitting van 21 april onderzoekswensen geformuleerd, waarop het OM schriftelijk heeft gereageerd. De advocaten willen bijvoorbeeld zelf vragen stellen aan de getuigen die belastend hebben verklaard over hun cliënten. Daar heeft het OM zich niet tegen verzet. Het meest uitgebreid heeft het OM gereageerd op een verzoek om reconstructie door de advocaat van de 29-jarige verdachte uit Alkmaar. De officier: ‘’Dit verzoek moet worden afgewezen omdat deze verdachte er onvoldoende in is geslaagd om zijn alternatieve lezing dusdanig handen en voeten te geven dat daarnaar nieuw onderzoek moet worden gedaan. Wat het OM betreft kan dat alleen als een verdachte een volledige verklaring aflegt met betrekking tot alles wat hij weet over de zaak.’’

Recente aanhouding

Onlangs is in het onderzoek naar de overvallen een nieuwe aanhouding verricht. Dat gaat om een nu 19-jarige uit België. Hij zit op dit moment vast voor de overval in Nieuwe Niedorp op 9 augustus 2020 (onderzoek Oberhof). Omdat de verdachte ten tijde van dat feit minderjarig was, wordt zijn zaak achter gesloten deuren en separaat behandeld.

De eerstvolgende zitting zal naar verwachting zijn op 6 en 13 juli 2023 bij de rechtbank op Schiphol. Ook dat is nog geen inhoudelijke zitting.