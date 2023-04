Ban selebrá Dia di Rincon na un manera seif i responsabel

E siman di Dia di Rincon a yega. Ta un temporada di fiesta i goso. Pa e periodo aki tin basta evento i aktividat plania. A resultá ku e ora ei sa pèrdè e reglanan vigente i responsabilidat pa ku nos mes i nos próhimo for di bista. Pero esaki no ta notifiká ku e reglanan ta ménos vigente.

P’esei polis lo ta mas tantu posibel visibel i presente riba kaya pa mantené òrdu i pa duna ayudo kaminda ta nesesario. Den kaso ku personanan kousa un estorbo pa órden públiko òf ta hasi nan mes kulpabel na echonan kastigabel, lo evaluá ta di ki tipo di violashon(nan) ta trata i kua lo ta e mihó manera pa atendé ku esaki, hasiendo esaki ku rèspèt mutuo. Lo no tolerá tantu violensia ferbal i/òf agresividat kontra agentenan den niun sirkunstansia ni tampoko opstrukshon di polis òf otro dunadó di ayudo den ehersé nan funshon.

KPCN ke enfatisá ku ta esensial tambe pa bebe di manera responsabel i uza kùpnan re-usabel pa ko’i bebe na lugá di glas òf bòter, asina bo ta prevení situashonnan peligroso. Si bo ta bebe, no stür. Traha un afsprak pa hiba bo kas. Mirando ku durante di e dia lo bo ta oranan largu for di kas ta deseabel pa sera bo kas bon i sòru pa e tin sufisiente iluminashon ora bo sali. Stashoná bo outo na un lugá seif, pero no tras di barikada i no laga kos balioso den outo. Sigui e rutanan stipulá i no move e bòrchinan ku ta indiká esakinan.

Pa finalisá polis ta hasi un yamada na un i tur pa duna oido na eventual òrdu di polis. Asina nos por selebrá na un manera seif i responsabel.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta deseá un i tur un felis Dia di Rincon!

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Vier Dia di Rincon op een veilige en verantwoordelijke manier

De week van de Dia di Rincon is aangebroken. Het is een periode van feest en plezier en er zijn een aantal evenementen en festiviteiten gepland in deze periode. Het is gebleken dat regels en verantwoordelijkheden dan soms uit het oog worden verloren. De regels zijn echter niet minder van kracht.

Daarom zal de politie zoveel mogelijk zichtbaar en aanwezig zijn op straat om de orde te handhaven en hulp te bieden waar nodig. Indien personen de openbare orde verstoren of zich schuldig maken aan strafbare feiten zal bij iedere melding gekeken worden wat voor overtreding het betreft en wat de beste oplossing hiervoor is, met wederzijds respect. Verbaal geweld of agressie tegen agenten zal onder geen enkele omstandigheid worden geduld evenals het belemmeren van politie en of andere hulpverleners in hun taakuitoefening.

KPCN wil de ook benadrukken dat het belangrijk is om herbruikbare bekers voor het drinken te gebruiken in plaats van glazen of flessen, want zo voorkom je gevaarlijke situaties. Ga niet rijden als je drinkt; maak een afspraak om thuisgebracht te worden. Gezien men voor een lange periode van huis is, is het wenselijk om je huis goed af te sluiten en te zorgen dat het goed verlicht is wanneer je weggaat. Parkeer je auto op een veilige plek, maar niet achter de barricades en laat geen waardevolle spullen achter in de auto. Volg de aangegeven routes/omleidingen en verschuif de borden die dit aangeven niet.

Tot slot roept de politie een ieder op om gehoor te geven aan eventuele vorderingen van de politie. Zo kan er veilig en verantwoordelijk gevierd worden.

Korps Politie Caribisch Nederland wenst iedereen ‘Un felis Dia di Rincon’

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.