MINISTER HATO A PIDI HULANDA YUDANSA PA TRAHA UN PRIZÒN NOBO

Minister Hato a splika den su karta ku e situashon di SDKK ta unu preokupante i ku mester di atenshon mas pronto ku ta posibel. Reino Ulandes, meskos ku tur otro estado, mester respetá derecho di tur persona i derechonan di un detenido no ta un eksepshon. Den su karta Minister Hato a para ketu na diferente rapòrt di e “Committee for the Prevention of Torture” (CPT) den kual ta hasi menshon dje problemanan ku SDKK pa años a bin ta konfrontá.