MINISTERIO KONSERNÍ ASUNTUNAN GENERAL I PROMÉ MINISTER DISKURSO DI GOBERNADOR DIA DI REI 2023

Diskurso di Gobernador di Korsou, Su Ekselensia, Lucille George-Wout, na okashon di aña di Rei, pronunsiá dia 26 di april 2023 na Palasio di Gobernador, na Kòrsou

Bon nochi, ekselensianan, damas i kabayeros,

Aña 2023 ta asina hóben ainda; i ya a sosodé asina tantu kos! Tambe aki serka nos na Dushi Kòrsou. I tin tantu kos ainda na kaminda. Laga nos spera ku lo ta prinsipalmente hopi kos bon.

Awe nochi ta nochi di nos kondekoradonan. Ta hendenan ku awe mainta den sala di resepshon di Palasio a risibí – na nòmber di Rei Willem Alexander – un distinshon real. Por rekonosé nan na e karanan ku ta ekstremadamente radiante. No esei so, lo rekonosé nan klaro tambe na e medaya ku awe mainta m’a pone dòrna nan pechu. Ora den e hardin akí kana dal den nan, lo por felisitá nan personalmente. Kada un di nan a risibí e honor akí meresidamente. Un biaha mas, tambe na nombre di mi esposo Herman, masha pabien!

Pero tin mas kos bunita ku den e aña akí – ku no a yega ni na mitar ainda – nos por a mira ku plaser. Ta trata na promé lugá di e bishita ku dia promé, dos i tres di febrüari famia Real a honra nos kuné.

Rei Willem Alexander i Reina Máxima a bin presentá nan yu muhé Amalia na nos. Nan yegada na bordo di e barku di Marina, ‘De Holland’ aki den Bahia di Santa Ana tabata inolvidabel. M’a apresiá ku Komunidat di Kòrsou a duna e prinsesa un bon biní kaluroso i ku nos por a lag’e sera konosí ku nos pais Kòrsou komo parti di su Reino tambe. Mediante un rekorido den kurason di Punda ku Otrobanda i Skalo, a toka komo punto kulminante e wals ku a komponé spesialmente pa nos prinsesa heredero komo regalo di pueblo di Kòrsou. Ademas tabatin tambe vários kòmbersashon balioso ku mandatario i siudadano di tur edat, kendenan di forma diverso ta dediká nan na nos komunidat.

Nos naturalesa presioso tampoko no a ked’áfó. Loke tambe a bini dilanti di forma respetuoso ta temanan difísil manera e estado di desaroyo di nos pais i di e historia doloroso di e ‘pasashi di sklabitut’. E echo ku a trata e temanan akí tambe, ta hasi ku mi ta sintí mi orguyoso di ta yu di Kòrsou. Awor … laga nos sigui tambe pa di manera digno, tuma e pasonan ku lo tin di bini ‘despues di e kòma’.

Den e konteksto akí, ta bon ku resientemente, dia 5 di aprel, a realisá un reunion solèm den Parlamento pa reflekshoná riba e echo ku Kòrsou konosé un demokrasia parlamentario ta 85 aña kaba. Nos a rekoré un kaminda largu; i ainda a keda nos hopi kaminda pa rekoré; pero e kaminda ei nos ta rekor’é huntu!

Na kuminsamentu, por a yama e demokrasia ei ‘básiko’ ku derecho di voto aktivo i pasivo reservá pa sierto kategoria di siudadano so, pero for di dia Statüt a drenta na vigor na 1954, e demokrasia ei a kobra un interpretashon mas kompleto. Ta klaro ku esaki no ta un mundu perfekto! Pero nos a haña e oportunidat di forma nos propio gobièrnu i tuma nos propio desishonnan nos mes …, riba e forma ku nos ke goberná i desaroyá nos pais, na interes di nos siudadanonan. Pasobra ta esei prinsipalmente ta konta!

Demokrasia no ta un pertenensia trankil. Demokrasia ta pidi pa manten’é i keda defend’é. E ta trese responsabilidatnan enorme; no pa nos polítikonan so, sino tambe pa nos siudadanonan. Despues di tur kos ta nos siudadanonan ta kargadó di demokrasia. Anto esaki ta rekerí un ‘bon siudadania’. Hende ku ta kontribuí na sosiedat; paga belasting korektamente, opservá regla di tráfiko, kuida medioambiente, kuida bo propio edukashon, pèrkurá pa e debido instalashonnan pa enfermo i ansiano, etc. Ku poko palabra: biba bèrdaderamente na e nivel di un outonomia bibu!

Saliendo di e punto di bista akí, mi tambe sigur ta na fabor di kuida nos propio asuntunan outónomo. No ta trata di un privilegio di e gobièrnu ku na sierto momento ta na mando, sino di pueblo. Ke men ku pueblo tin derecho di spera ku gobièrnu ta pèrkurá pa atende nos propio asuntunan di forms korekto. Ke men mehorá e sistema di kuido i di enseñansa, pa nos ekonomia floresé. No pa protehé interes di algun partido òf grupo lokal, sino hustamente pa logra krea kresementu ekonómiko i desaroyo sosial pa hopi hende.

Den e sentido akí, ta duna hende speransa ku a yega na un akuerdo entre gobièrnu di Hulanda i e paisnan di Caribe pa kolaborá riba base di un Akuerdo Mutuo pa logra reforma den vários aria di interes pa gobièrnu. Finalmente a haña un forma ku ta laga maneho di desaroyo, den man di e paisnan mes i ta ofresé oportunidat pa eherse nos outonomia.

Ta nifiká ku nos tin di habri pa kolaborashon; kolaborashon riba hopi tereno; kooperashon ku diferente sosio; pero esaki di manera integro i konfiabel; ku kompromiso i perseveransia, inkluso si e medidadan resultá difísil òf si nan topa resistensia. Pasobra e kaminda di reforma ta rekerí desishon i determinashon; nos no por desha ni pèrmití ku e asuntunan ta faya of kai na awa.

Anto esta bunita ku tur e kosnan akí por ta posibel den kuadro di Statüt! Kada bes di nobo mi ta bou di impreshon di e sabiduria ku kua a skibi e dokumento akí; i ku tantu aña despues ainda e ta ofresé instrumento pa atendé nos asuntunan di awe; i di tal forma ku efektivamente ta kumpli ku e aspirashon pa nos mes traha e kaminda ku nos ke kana.

Ta di komprondé ku e diskushon ku a surgi tokante e alkanse di yudansa i e asistensia finansiero ku Hulanda ta ofresé – i e diferensia entre COHO i e Akuerdo Mutuo – no a pasa mi tampoko forbei. Pero e areglo akordá riba su mes no ta un transakshon finansiero; di moda ku no ta trata akí di un trato bon, ménos bon òf un mal dil. Huntu ku e Sekretario di Estado pa Relashonnan di Reino, e paisnan di Caribe a pone un base nobo pa un kooperashon duradero. Kooperashon pa yega na reformanan ku lo fortalesé resiliensia ekonómiko i e poder atministrativo di Kòrsou na interes di henter pueblo. Laga nos suprayá i enfatisá esaki; ban tene esaki na bista i ban traha riba e base ku awor ta disponibel, i konfia riba fortalesa di nos komunidat. Nos lo mira e ora ei ku nos lo por borda hopi kos. Ku òf sin sosten di Hulanda. Pasobra na promé lugá ta nos mes ta responsabel pa mustra nos kapasidat di manehá nos rekursonan i medionan. Ta loke ta rekerí pa hasi eskohonan ku mester keda reflehá den maneho i presupuesto di pais. Loke tin mas peso, mester pisa mas. E ora ei nos ta efektivamente na nivel di nos outonomia!

Ta basta bisá:

Damas i Kabayeros,

Laga nos brinda fo’i djawe pa salú di nos Mahestat Rei Willem Alexander – kende ta kumpli un aña mas di bida mañan – i riba e méritonan di nos kondekoradonan. Despues di algun aña partikular di korona, awor na 2023 nos por selebrá realmente huntu atrobe dia di Rei su aña. Herman ku mi ta deseá ku mañan tambe lo ta un dushi dia.

Biba Rei!