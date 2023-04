Man langer vast, verdacht van moord in ggz-instelling

De politie hield op zondagochtend 23 april een 30-jarige man aan bij ggz-instelling De Grote Beek in Eindhoven. Hij zou kort daarvoor betrokken zijn bij de dood van een 57-jarige man, die net als de verdachte in de instelling verbleef. Vandaag is de man voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalde dat de verdachte nog zeker twee weken langer vast blijft zitten op verdenking van moord.

Naar de precieze toedracht wordt nog verder onderzoek gedaan. Duidelijk is dat het slachtoffer met veel geweld om het leven is gebracht. Hij werd meerdere keren met een voorwerp geslagen op hoofd en lichaam. De komende tijd vindt er nader onderzoek plaats. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de persoon van de verdachte, die op dit moment verblijft in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum.