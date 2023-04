Politie zoekt slachtoffer en getuigen van beroving Purmerend

Een 54-jarige man uit Purmerend zag dat een man werd beroofd van zijn bezittingen. Hij besloot direct achter de verdachte aan te rennen en hield deze op een zeker moment staande. Vervolgens kreeg de man een klap van de verdachte, die daardoor wist te ontkomen. Na een zoekslag is de verdachte niet meer aangetroffen. De man liep letsel op en is in het ziekenhuis geholpen aan zijn verwondingen. Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling.

Politie zoekt slachtoffer beroving

Het slachtoffer van de beroving heeft geen melding of aangifte gedaan en is tot op heden onbekend bij de politie. De politie komt graag in contact met deze man. Hij kan zich melden via 0900-8844 onder zaaknummer 2023086142.

Getuigenoproep

Daarnaast komt de politie graag in contact met mensen die de beroving en/of de mishandeling hebben gezien. Mocht u rond 18.00 uur iets verdachts hebben gezien op de Koemarkt in Purmerend, dan horen wij dat graag via 0900-8844. De politie neemt ook graag kennis van eventuele camerabeelden, bijvoorbeeld van dashcams, uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via onderstaand tipformulier.