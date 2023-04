Gevangenisstraffen tot veertien jaar voor poging tot ontvoering en doodslag in Bergen aan Zee

Op 16 februari 2021, rond 15:45 uur, hebben vier mannen in Bergen aan Zee geprobeerd het Colombiaanse slachtoffer in een auto te duwen om hem te ontvoeren. Het slachtoffer heeft zich hiertegen verzet. Er is met een vuurwapen geschoten en het slachtoffer is drie keer geraakt. Hij had daardoor ernstig letsel opgelopen. Op dezelfde dag is het slachtoffer enige tijd later in Bergen als gevolg van dat letsel overleden.

De nabestaanden van het slachtoffer is hierdoor onherstelbaar leed aangedaan. De feiten vonden plaats op klaarlichte dag, in het centrum van Bergen aan Zee en verschillende omwoners en voorbijgangers zijn ongewild geconfronteerd met een schietpartij en de vreselijke gevolgen daarvan. Dit soort geweldsdelicten in de georganiseerde drugshandel speelt zich de laatste jaren steeds vaker in de openbare ruimte af, met alle risico’s voor onschuldige burgers van dien. Het gaat om feiten die gevoelens van onveiligheid veroorzaken bij burgers en ook maatschappelijke impact hebben. De wijze waarop in berichten na de schietpartij over het incident en het slachtoffer wordt gesproken als ook hoe men weer over gaat tot de orde van de dag, getuigt bovendien van een grote mate van gewetenloosheid bij de daders.