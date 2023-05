Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

ALIENACION PARENTAL TA UN FORMA DI ABUSO DI MUCHA.

“Prevencion di abuso di mucha ta implica cu bo lo mester enfatisa e importancia di siña kico ta un desaroyo saludable pa mucha”

Durante su discurso cortico diamars atardi dilanti Bestuurskantoor en conexion cu iluminacion di Bestuurskantoor cu luz blauw como simbolo di conscientisacion di alienacion parental, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa e importancia pa para keto na e tema aki y realisa cu tur mucha tin derecho di tin tur dos mayor den nan bida y re-confirma nos compromiso cu nos muchanan y sigui bringa hunto pa e bienestar y felicidad di nos muchanan.

Manera ta conoci, Aruba a yega di pasa den casonan lamentabel na unda un di e mayornan no ta permiti pa wak e yiu despues di separacion. Esaki no solamente ta doloroso pa e yiunan sino pa e mayor en cuestion, tambe ta un situacion hopi doloroso.

“Prevencion di abuso di mucha ta implica cu bo lo mester enfatisa e importancia di siña kico ta un desaroyo saludable pa mucha, apoya practicanan positivo den educacion di mucha y adopta medidanan den nomber di e muchanan y e famiannan di nos comunidad”, Prome Minister a enfatisa.

ALIENACION PARENTAL TA UN FORMA DI ABUSO DI MUCHA.

Pero kico exactamente ta alienacion parental? E ta e acto cu un di mayornan ta purba di pone un yiu of e yiunan contra di e otro mayor pa medio di manipulacion, critica of otro forma di comportamento negativo sin hustificacion rasonable. E estrategianan cu ta wordo uza den esaki ta inlcui nenga e otro mayor di tin contacto cu e mucha, critic’e, haci cu e mucha ta falta respet pa e otro mayor of kibra tur contacto cu n’e. Un mucha cu wordo indoctrina y controla ta sinti miedo y odio y consecuentemente ta rechaso e otro mayor.

E PREGUNTA CU TA SURGI TA KICO TA E ORIGIN DI ALIENACION PARENTAL?

Ora un discordia matrimonial ta yega te na odio entre pareha, masha lihe mes e pareha ta wak un divorcio como e miho opcion. Un divorcio por ta un salida facil pa e pareha pero hopi biaha e ta causa problema pa e yiunan. Divorcio no necesariamente ta e unico causante di alienacion parental. E por sosode tambe ora e mayornan cu no ta casa y nan relacion a caba na nada, ta dicidi di laga otro. Den un divorcio of separacion di mayornan hopi cos por bay robes. Mientras un di e mayornan ta acusa e otro di manipula e mucha pa e mucha rechac’e, e otro ta argumenta cu e ta haci’e den interes di e mucha pa asina proteg’e di e otro mayor. Alienacion parental tin hopi otro factor ademas di esnan cu a menciona.

“Na Aruba ta conoci cu e incidencia di divorcio estadisticamente ta hopi halto. A yega di sosode cu den cierto aña e cantidad di divorcio tabata mas halto cu e cantidad di matrimonio. Recientemente Gobierno a cambio ley pa haci cu e tata cu reconoce su yiu automaticamente ta haya custodia tambe”, Prome Minister a finalisa bisando.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Gobierno di Aruba a cende luz blauw na Bestuurskantoor

EN CONEXION CU DIA INTERNACIONAL DI CONSIENTISACION DI ALIENACION PARENTAL

ORANJESTAD – April ta e luna di di consientisacion di prevencion di abuso infantil y dia 25 di april specificamente ta Dia Internacional di Consientisacion di Alienacion Parental. Riba e fecha importante aki y pa mustra solidaridad pa cu derecho di nos muchanan, Bestuurskantoor hunto cu Kids Rights Empowerment a cende lus blauw simbolico pa asina conisentisa comunidad riba e tema aki.

Durante e ceremonia cortico dilanti Bestuurskantoor, Prome Minister Evelyn Wever-Croes, a expresa e importancia cu cada mayor tin den e bida di nan yiunan. Den bida hopi biaha relacionnan no ta dura pa semper y parehanan ta bay di otro cu e consecuencia cu pa via di rabia un di e mayornan ta wordo restringi pa wak su yiu. Pa e motibo aki, e dia aki ta asina importante, pa conscientisa comunidad en general riba e importancia cu cada mayor tin den bida di e mucha.

“Cu awe nos ta para aki pa cende un luz blauw cu ta simbolo di prevencion di abuso di mucha ta un indicacion cu nos den nos comunidad ta consciente y ta reconoce cu abuso di mucha ta tuma luga. E hecho simbolico aki ta mustra cu nos ta para firme den nos conviccion cu cueste loke cueste nos mester proteha nos muchanan contra esaki. E ta un muestra cu nos ta realisa cu abuso di mucha ta destrui un mucha di forma ireparable y ta produci personanan cu hopi biaha por tin dificultad pa adapta y acepta reglanan cu sociedad ta pone riba nan como adulto hoben y como adulto.

For di e luga aki mi kier haci un apelacion pa laga cada un di nos proteha e sernan precioso aki cu mester di tur nos amor, cariño y sosten pa crece como sernan liber pa asina nan por desaroya nan capacidadnan sin ningun tipo di carga mental o sicologico, ni trauma causa den nan infancia.

Na tur e personanan o instancia cu ta dedica nan mes pa haci e trabao aki lo mi kier expresa mi palabranan di gratitud pa nan trabao balioso. Por fabor sigui haci e tremendo labor di amor aki. Mañan boso lo wordo recompensa cu e realisacion cu boso tabata autor di cu un mucha a crece y bira un ser productivo y exitoso pasobra boso tabata sa di saca un man na e momentonan mas crucial pa yuda e mucha aki”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.

Prome Minister ta gracidi señora Janine Wever di Kids Rights Empowerment cu a yuda organisa e evento aki pa ilumina Bestuurskantoor cu luz blauw como simbolo pa conscientisa comunidad henter riba e tema di Alienacion Parental.