Getuigen gezocht: meerdere incidenten portiekflat Insulindeweg

Amsterdam – Vanaf donderdagavond 27 april hebben zich meerdere incidenten waarbij brand is gestoken, zich voorgedaan in en voor een portiek aan de Insulindeweg. Ten tijde van de incidenten is niemand gewond geraakt desalniettemin zijn de bewoners van de portiekflat erg geschrokken. De recherche vermoedt dat deze acties gericht zijn op een bewoner of bewoners die woonachtig zijn in de portiekflat. Gedurende deze incidenten is niemand gewond geraakt. Het onderzoeksteam wil graag weten wie er verantwoordelijk is/zijn voor deze zaken en komt graag in contact met getuigen en/of personen.