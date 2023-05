Getuigen gezocht explosie Hellevoetsluis

Het team explosieven verkenning (TEV) en de Forensische Opsporing zijn direct hun onderzoek gestart. Helaas leidde een zoekslag niet direct tot een aanhouding.

Camerabeelden gezocht

Voor het onderzoek naar de explosie zijn getuigen en camerabeelden zeer welkom. Heeft u beschikking over een deurbelcamera, dashcam of bewakingscamera in deze straten of omliggende straten en is daarop rond 04.15 uur iets verdachts te zien, neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of laat de beelden achter via onderstaand tipformulier.

Melden helpt!

Het is niet de eerste keer dat een explosie is voorkomen door een alerte getuige. Afgelopen maart was het een buurtbewoner in Vlaardingen die zeer alert een verdachte situatie meldde waardoor een explosie kon worden voorkomen. Ziet u een verdachte situatie, bel dan direct 112. Ook anoniem kunt u uw tip achterlaten. Maak daarvoor gebruik van onderstaande mogelijkheden.