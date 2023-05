Tweede aanhouding voor woningoverval in Maarsbergen

Maarsbergen – Maandagavond 30 januari rond 20:00 uur had de bewoner aan de Griftsdijk een afspraak. De dame in kwestie kwam het erf op en werd binnengelaten. Niet veel later liep de dame even weg om te roken, maar kwam vervolgens terug met een jongeman. Beiden mishandelden de man en wisten ze voor meer dan honderden euro’s aan contanten mee te nemen.