Dia di Rincon a bai trankil

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense(KPCN) ta mira bèk ku satisfakshon riba Dia di Rincon, 30 di aprel. E dia a kuminsá ku un santu sakrifisio di misa i ku hisamentu di bandera di Rincon bou di ouspisio di agentenan di KPCN, prosedente di Rincon. Durante dia tur kos a kana sin niun problema. Den oranan di anochi durante e último simadan a hasi detenshon di dos hóben riba Kaya C.D. Crestian despues di un bringamentu. A detené un mucha hòmber di inisial S.M.L. di 17 aña di edat en konekshon ku violensia públiko, maltrato i pa resistí kontra un ámtenar den funshon i un mucha hòmber di inisial G.R.O. di 17 aña di edat en konekshon ku violensia públiko, resistensia ku violensia kontra un ámtenar den funshon, pa no duna oido na òrdu di polis i pa opstrukshon di un akto ofisial. Durante e bringamentu aki algun polis den nan ora liber (in burger) a bai atendé ku esnan enbolbí miéntras a pidi refuerso di demas koleganan. Na nan yegada mester a hasi uzo di un arma reglamentario pa a lòs tiru di atvertensia. Ta investigando e kaso.

Por konkluí pues ku Dia di Rincon tabata unu trankil kaminda pueblo di Boneiru i bishitantenan a laga mira atrobe ku huntu nos por sòru pa un dia seif i dushi. Huntu nos ta karga e responsabilidat pa un isla seif.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

‘Dia di Rincon’ verliep rustig

Korps Politie Caribisch Nederland(KPCN) blikt tevreden terug op 30 april, Dia di Rincon. De dag begon met een kerkdienst en het hijsen van de Rincon vlag onder leiding van agenten van het KPCN, afkomstig uit Rincon. Gedurende de dag verliepen de activiteiten probleemloos. In de avonduren tijdens de laatste simadan-optocht vond een vechtpartij plaats waarbij twee jongeren werden aangehouden op de Kaya C.D. Crestian. Een 17-jarige jongeman met initialen S.M.L. werd aangehouden wegens openlijk geweld, mishandeling en voor verzet tegen een ambtenaar in functie. Een andere 17-jarige jongeman met initialen G.R.O. werd aangehouden wegens openlijk geweld, wegens verzet en geweldpleging tegen een ambtenaar in functie, wegens het niet voldoen aan een vordering van de politie en het belemmeren van een ambtshandeling. Een aantal agenten in burger probeerden de vechtpartij te stoppen terwijl assistentie werd gevraagd van collega’s. Bij aankomst van de agenten in functie was het noodzakelijk om de dienstwapen te gebruiken om een waarschuwingsschot te lossen. De zaak is in onderzoek.

Al met al was het een rustige ‘Dia di Rincon’ waarbij de bevolking en de bezoekers weer heeft laten zien dat we samen kunnen zorgen voor een fijne en veilige dag. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor een veilig eiland.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310