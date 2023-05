Twee mannen aangehouden na bedreiging met wapen

Rond 12.40 uur komt bij het operationeel centrum een melding binnen dat er bij een bakkerij in de Sint Antoniusstraat iemand met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Meerdere politie-eenheden worden ter plekke gestuurd. Volgens getuigen zou er eerder een conflict in de bakkerij hebben plaatsgevonden. Later zouden twee mannen teruggekomen zijn en hebben een vuurwapen laten zien. Op basis van het signalement en beschrijving van de auto waarin het tweetal is weggegaan, zijn agenten in de omgeving gaan zoeken naar de verdachten. De mannen blijken in een woning aan de Cortembergstraat te zitten. Omdat de verdachten mogelijk vuurwapengevaarlijk zijn, hebben de agenten hen met Benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BTGV) uit de woning gepraat en gearresteerd. In de woning is een vuurwapen gevonden. Dit wapen is in beslag genomen. De twee verdachten van 53 jaar en 35 jaar zitten vast voor verhoor.