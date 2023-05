OM eist voorwaardelijk celstraf en opname vanwege kinderporno

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag bij de rechtbank Rotterdam een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden en gedwongen opname van een jaar in een forensische kliniek geëist tegen een 26-jarige man uit Enschede voor het bezit en verspreiden van kinderporno op het darkweb. Hij was opgeklommen op verschillende kinderporno fora en had de status van moderator en administrator (beheerder) verkregen.

De officier van justitie van het Landelijk Parket volgt hiermee het advies van de gedragskundige die de verdachte heeft onderzocht. Ondanks zijn hoge intelligentie functioneert hij volgens het psychologisch rapport op het niveau van een kind tussen zes en zeven jaar. Volgens het OM is de man geen doorsnee verdachte. Hij is bij de politie bekend vanwege geweldsdelicten en nazi sympathieën. De hulpverlening kent hem vanwege psychische problemen.

De man was van 2018 tot aan zijn arrestatie in 2021 actief op het darkweb. Hij maakte gebruik van nicknames en verspreidde honderden kinderpornografische beelden via het plaatsen van links op darkweb fora. Volgens de man postte hij veel materiaal om zich zo snel mogelijk omhoog te werken op de sites. Verder vertelde hij dat hij op het darkweb terecht kwam na een tv- uitzending van Alberto Stegeman die hem op het idee zou hebben gebracht.

De officier van justitie benadrukte dat achter ieder plaatje een kind schuilt dat slachtoffer is van vastgelegd seksueel misbruik. “En die beelden zullen tot in de lengte der dagen op het internet blijven rondgaan. Zoals zo vaak zegt ook deze verdachte zich dat niet tijdig te hebben gerealiseerd. Het is een makkelijk excuus om geen verantwoording te nemen voor je bijdrage aan een zieke markt op het darkweb.”

Tot in lengte der dagen

“Op de fora wordt steeds meer en het liefst ook nieuw materiaal gevraagd en gedeeld. Dat moet ergens vandaan komen. En zo worden nieuwe slachtoffers gemaakt. Dat weten de bezoekers van die fora donders goed”, aldus de officier van justitie. Volgens zijn eigen verklaring zou de man uit verveling actief geweest zijn op het darkweb.

De rechtbank doet op 17 mei uitspraak.